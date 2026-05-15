日産車とユースカルチャーに焦点を当てたファンイベント「CARS and COFFEE #3. NISSAN」を5月19日（火）に開催

イベントのテーマは日産車

自動車Webメディア『KURU KURA（クルクラ）』は、2026年5月19日（火）、東京・芝大門の日本自動車会館にて、クルマのユースカルチャーに焦点を当てたファンイベント「CARS and COFFEE #3. NISSAN」を開催します。

第3回となる今回のテーマは、世代を超えて熱狂的なファンを多く持つ「日産車」。若者オーナー4名をゲストに迎え、ベテラン自動車ライターの嶋田智之さんと、レース活動からポッドキャストまでマルチに活躍する瀬イオナさんがMCを担当。日産車の魅力や、この世代ならではのカーライフについてトークします。

プログラムの見どころ

①スポーツカーからネオクラシック、最新モデルまで日産車5台が集結

日産車を相棒に選んだ大学生から会社員20～30代のオーナー4名の愛車を、日本自動車会館のメインエントランス前に展示。最新のフェアレディZ（RZ34）も登場します。

② 世代を超えた、日産車トークショー

これまで数々の名車を試乗してきたベテランライターの嶋田智之さんと、独自の視点でクルマの楽しさを発信する瀬イオナさんが、4名のオーナーたちの本音を引き出します。なぜ今、彼らは日産車を選んだのか？ 日常生活でのクルマの付き合い方からカスタマイズのこだわりまで、ここでしか聞けないエピソードが満載。彼らの価値観を通じて、これからの自動車文化のヒントを探ります。

③ 先着100名さまにコーヒーとお菓子をプレゼント

コーヒーを楽しみながら、クルマを愛する仲間たちとざっくばらんに語らうという、カジュアルなカーカルチャーを背景に、堅苦しすぎないリラックスした雰囲気で、参加者だれもがクルマへの情熱を共有できる場を提供します。当日は、KURU KURAのポッドキャスト番組をフォローしていただいた方、先着100名様にアイスコーヒーとお菓子をプレゼント！（無くなり次第、配布終了となります）

KURU KURAのオリジナルポッドキャスト番組は以下の音楽サービスで配信中

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KURU KURAのオリジナルポッドキャスト『瀬イオナと嶋田智之のクルマでざっくばらんばらん』は、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicの各音楽サービスで配信中！

MCプロフィール

嶋田智之｜Tomoyuki SHIMADA

自動車ライター／編集者

1964年生まれ。1985年にネコ・パブリッシングに入社。『CAR MAGAZINE』編集部を経て、『Tipo』二代目編集長に就任。スペック紹介ではなく“クルマを楽しむ”企画を次々と打ち出し、読者から人気を集める。2011年からフリーランスの自動車ライター／エディターとして活動を開始。イベントのトークショーやラジオでも活躍中。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。

瀬イオナ｜Iona HAYASE

自動車ライター

若手自動車ライターとしてマルチに活躍中。雑誌・WEBの編集部を経て、2024年にフリーランスへ転向。レース活動にも取り組み、KYOJO CUPにスポット参戦、メディア対抗ロードスター4時間耐久レースでは2位を獲得。走って書ける“二刀流”ジャーナリストを目指し、日々鍛錬中。師匠はレーサー兼自動車評論家の中谷明彦氏。

5月19日（火）のお昼は日本自動車会館に集まろう！

2025年の夏に開催された「CARS AND COFFEE」第1回の様子。初回にもかかわらず多くの来場者で賑わった

INFORMATION

「CARS and COFFEE #3. NISSAN」by KURU KURA

開催日時：2026年5月19日（火）11時半～14時（トークイベントは12時～）

会場：日本自動車会館（東京都港区芝大門1丁目1-30）

登壇者：日産車オーナー（4名）、嶋田智之（MC）、瀬イオナ（MC）

主催：株式会社JAFメディアワークス

後援：一般社団法人 日本自動車会議所

過去のイベントの模様はこちらでチェック

「CARS and COFFEE #1. TOYOTA」

https://kurukura.jp/article/83902-20250829-60/

「CARS and COFFEE #2. HONDA」

https://kurukura.jp/article/96046-20251224-60/