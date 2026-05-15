エテュセ「スキンケアパウダー」クールタイプ登場！夏肌をさらツヤに導く限定アイテム

夏のメイク悩みを快適にサポートしてくれる、エテュセの人気アイテム「スキンケアパウダー（プレスト）クール」が2026年も数量限定で登場！汗や皮脂によるべたつき、毛穴、メイク崩れが気になる季節にぴったりな、ひんやり爽快な使用感が魅力です。さらさらなのに乾燥感が少なく、昼も夜も心地よく使えるのが嬉しいポイント♡過酷な夏を乗り切る注目の限定コスメをチェックしてみて。

ひんやり快適な限定パウダー

2026年5月14日（木）より全国発売される「エテュセ スキンケアパウダー（プレスト）クール＜フェイスパウダー＞」は、税込2,640円の数量限定アイテム。

累計出荷数200万個*を突破した人気シリーズから登場するクールタイプで、毎年話題を集めています。

ひんやりタッチパウダー配合で、肌にのせた瞬間にクール感を楽しめるのが特徴。高温多湿な夏でも、さらさらとした快適な肌をキープしてくれます。

さらに、透明度の高い微粒子パウダーが肌に溶け込むようになじみ、毛穴をふんわりぼかして透明感のあるツヤ肌へ導きます。

また、テカリ防止ミネラルパウダーや透明ツヤUPパウダーを配合し、べたつきや化粧崩れを防ぎながら美しい仕上がりをキープ。ひんやり感だけでなく、メイク映えする肌に整えてくれるのも嬉しいポイントです。

*スキンケアパウダーシリーズ累計 2018年5月～2026年2月末時点

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スキンケア感覚で24時間使える

「スキンケアパウダー（プレスト）クール」は、メイク仕上げだけでなく夜のスキンケア後にも使えるのが魅力。

お手入れの最後に重ねることで、スキンケア効果を閉じ込めながら、べたつきを抑えて快適な肌状態を保ちます。

保湿成分としてWヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na）や、アルガンオイル、月見草オイル、ホホバオイルなどの美容オイルを配合。

さらさらな仕上がりなのに乾燥しにくく、夏のインナードライ対策にもぴったりです。

さらに、アルコール（エタノール）フリー、パラベンフリー、パール剤フリー、タール系色素フリーのやさしい処方を採用。単品使用なら洗顔料でオフできるので、ナチュラルメイク派にもおすすめです。

香りは爽やかなハーバルシトラス。暑さで気分まで重たくなりがちな季節に、リフレッシュ感をプラスしてくれます♪

夏メイクをもっと心地よく

夏のメイクは、汗や皮脂による崩れとの戦いになりがち。そんな季節にこそ、エテュセの「スキンケアパウダー（プレスト）クール」が頼れる存在になってくれそうです。

ひんやりとした爽快感と、軽やかな透明ツヤ肌を両立できる限定パウダーは、毎日のメイク時間をもっと快適にアップデート♡

昼のメイク直しにはもちろん、夜のスキンケア後にも使える万能アイテムなので、暑い季節のお守りコスメとしてぜひチェックしてみてください。