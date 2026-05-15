ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。今回は、ルーキーだった昨季に下部ツアーで３勝を挙げた大久保柚季（２２）＝加賀電子＝を取り上げる。正確無比なショットが光るプロ２年目の注目株は、高いコミュニケーション能力を武器に高みを目指している。

ツアー史上最もタフな状況で、攻めのショットがひときわ輝いてみえた。５月９日、サロンパスカップ第３ラウンドの１６番。大久保柚季は左ファーストカットからの第２打を、アイアンでピン左２メートルにつけた。これを決めて３連続バーディー。首位と２打差の４位に浮上した。

この日、単独首位でスタートも、前半だけで４５もたたいた。「もう、６歳くらい老けました」。この大会の「名物」である硬く速いグリーン、難しいピン位置に加えて、この日は瞬間最大１４・９メートル／秒の暴風が吹いた。平均スコア「７９・７４２４」は２００２年以降ツアーワースト。大久保も耐えきれずにいた。

どの方向に、どれだけボールが運ばれてしまうか分からない。周囲の選手は保険に保険を重ね、セカンドショットをグリーン手前にとどめる安全策を取っていた。でも自分は、もっとシンプルに考えたほうがいいのかもしれない−。大久保はそう割りきった。

風は一定の方向、一定の強さで吹いてくる。そう想定する。違ったら仕方ない。上位争いの選手の中でひとりだけ、ピン方向に果敢にショットを打ち続けた。３連続バーディーで第３ラウンドを４位で終え、最終的にもツアー自己ベストの６位に入った。４日間のパーオン率５６・９４％は全体１位だった。

割り切り、切り替えの裏には、先輩たちから贈られた「言葉」がある。昨季はルーキーながら下部ツアーで３勝。２０２２年に同ツアーで５勝し、翌年ＪＬＰＧＡツアーで４勝を挙げた桜井心那の再来と期待された。だが、今季は開幕から重圧もあってか調子が上がらず、３月のＶポイント×ＳＭＢＣレディスでは初日７９をたたき１００位と出遅れた。

心が折れかけた。そんな時、解説者としてコースにいた、同じヨネックス契約プロの米山みどりと話をすることで救われた。「これも一つの経験。経験値が上がったと思って２日目をプレーしておいで」。その言葉で心が軽くなった。第２日から一気に巻き返し、最終的には１４位にまで浮上した。

下部ツアーにいた当時も、宮里藍さんとの座談会で聞いた「自分に期待しすぎない」という言葉が浮上のきっかけになっていた。周囲の話を傾聴し、自分にプラスにしていく。「人とお話をするのがとても好きなので」とうなずく。

コミュニケーション力は「普通の高校生」として過ごす中で培った。小学３年生で世界ジュニア準優勝。中学時代には日本女子オープンにも出場した。だが高校は全国区のゴルフ強豪校を選ばなかった。毎日６時間授業を受け、ゴルフ部の活動は土曜日だけだった。

「通信制に行く子もいましたけど、私は学校に行くこと自体が大好きで、人と話すのが何より楽しかったので」

先輩たちの教えを「言葉」で受け取ったように、自分の考えを「言葉」で伝えるのもうまい。サロンパスカップでは「６歳老けた」以外にも、修正を加えたパットのリズムを「チャーハン打法」と表現。多くの記事にタイトルとして採用されていた。

選手として目指すところを聞かれ「教科書に載るような人物になりたい」と答えたこともある。「多くの人から尊敬されるような人になりたいんです。教科書に載っている方は尊敬されている方が多いので、そういう意味で言いました」。正確無比なショートアイアンと高いコミュニケーション能力で、人々の心を揺さぶるアスリートになる。

【大久保柚季（おおくぼ・ゆずき）】

◆幼くして世界へ ２００３年１０月１３日、大阪府生まれ。６歳で姉の影響でゴルフを始める。小学２年でＵＳキッズ世界選手権に出場し、小学３年で世界ジュニア選手権準優勝。関西小学生ゴルフ選手権、関西中学生ゴルフ選手権などで優勝。

◆ゴルフ姉妹 姉の咲季さんは現在ティーチングプロでサロンパスカップでもキャディーを務めた。パターのリズムを「チャー・シュー・メン」から「チャー・ハン」に変えたのも姉の助言から。

◆会いたい人 男性アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の大ファン。教科書に載る人物になるという目標とあわせて「Ｓｎｏｗ Ｍａｎに認知され、いつか会えるように頑張る」という目標も掲げる。