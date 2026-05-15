＜速報＞国内男子ツアー2日目が開幕 2位の鍋谷太一はボギー発進 大記録かかる倉本昌弘は午後スタート
＜関西オープン 2日日◇15日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、第2ラウンドが進行している。日本最古のオープン競技の今大会は、100年前に第1回大会が開かれた大阪の名門・茨木CC東Cで開催されている。
【写真】開場100年超のコースが舞台 17番グリーンは当時とほぼ変わらない景色
初日1打差2位発進を決めた地元・大阪府出身でツアー通算1勝の鍋谷太一は、インの10番パー3（150ｙ）からスタート。8番アイアンで打った1打目はグリーン手前に外すとアプローチを寄せきれずにボギー発進となった。前戦の「中日クラウンズ」を制し、2戦連続優勝がかかる堀川未来夢はアウトの1番パー4（367ｙ）から出て、パーでコースに飛び出した。この後は1打差2位の池田勇太は午前8時20分に1番から。初日4アンダー・単独首位発進を決めた前田光史朗は午後0時10分に10番からラウンドを開始する。レギュラーツアー史上2人目のエージシュートと最年長予選通過記録がかかる倉本昌弘は、午後0時40分にティオフとなっている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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