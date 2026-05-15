19歳は研修生 平畑佳子が疲労骨折から復活後即結果【マイナビ ネクヒロ第5戦】
＜マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇14日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞ 左ひじの疲労骨折で欠場していた平畑佳子が復帰した。2か月ぶりのネクヒロは初日「72」、最終日「75」のトータル3オーバー、11位タイ。昨季はデビュー戦で7位に食い込むなど、6試合の出場で3度のトップ10入り果たした19歳が上々の再スタートを切った。
髪の結び方が特徴的 現役ナショナルチームの逸材がネクヒロデビュー！
平畑が左手首に痛みを感じるようになったのは3月の下旬から。その後、症状は悪化。「4月10日のラウンド中に激痛が走って病院に行ったら手首ではなく、ひじを疲労骨折していて、ゴルフを再開するには1か月かかるということでした」。出場が決まっていた第3戦（同14日）を目前にしての戦線離脱だった。 プロテストという目標に向かって、練習はもちろん、さまざまな試合で経験を積んでいきたい1年。「終わったって思いました。ここから試合が始まるタイミングなので“もう終わりやん”って。ヤバいぐらい落ち込みました」。それでも、すぐにできる範囲のトレーニングやパッティング練習を再開。当初の診断の1か月ではなく、3週間で徐々にショット練習も始めた。 今大会には間に合わせたが、開幕前日（12日）のプロアマが本格的な練習を再開してから2度目の18ホールのラウンドとぶっつけ本番に近い状態。試合でどれだけのプレーができるのかには不安があった。「大丈夫かなと思ったけど、試合は楽しかったです。怪我のことは気にせず振れたし、意外と落ちていませんでした」。最終日の後半にバーディなしの3ボギーと崩れたが、そこまでは優勝も狙える位置でのプレーだった。 2023年のレギュラーツアー「ASO飯塚チャレンジ」3位などの実績を持つ男子プロの岡村了といとこ同士。昨年から岡村の所属先である平川CC（千葉県）で研修生として腕を磨いている。「朝6時前にコースに行って、キャディか、マスター室の仕事をして、午後から練習させてもらってます。夜は何時まででも電気をつけて練習できるので、夏はヤバいですよ。打ちまくりです（笑）」。ひじの不安も解消し、今年も好きなだけ練習ができそうだ。 シードやQT上位の資格を持っていないため、今後のネクヒロ出場は未定。「決まっている次の試合は『日本女子オープン』の地区予選です」。次の出場機会を伺いつつ、高校3年生だった2024年以来となる女子ゴルファー日本一決定戦の舞台を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第5戦マイナビカップリーダーボード 最終結果
「先輩の奥さんのプレーを見て勉強した（笑）」中村佳音が難コンディションで出遅れ挽回【マイナビ ネクヒロ第5戦】
「キター」昨年女王が圧巻逆転劇！豪州武者修行でレベルアップした林亜莉奈が今季初V【マイナビ ネクヒロ第5戦】
雨にも風にも負けない秘密はボールにあり 森本天が連勝へ好発進【マイナビ ネクヒロ第5戦】
“平成の怪物”松坂大輔氏がシニア初参戦 ゆかりの地で「松坂を見に来てよかった」と思わせる一打を
平畑が左手首に痛みを感じるようになったのは3月の下旬から。その後、症状は悪化。「4月10日のラウンド中に激痛が走って病院に行ったら手首ではなく、ひじを疲労骨折していて、ゴルフを再開するには1か月かかるということでした」。出場が決まっていた第3戦（同14日）を目前にしての戦線離脱だった。 プロテストという目標に向かって、練習はもちろん、さまざまな試合で経験を積んでいきたい1年。「終わったって思いました。ここから試合が始まるタイミングなので“もう終わりやん”って。ヤバいぐらい落ち込みました」。それでも、すぐにできる範囲のトレーニングやパッティング練習を再開。当初の診断の1か月ではなく、3週間で徐々にショット練習も始めた。 今大会には間に合わせたが、開幕前日（12日）のプロアマが本格的な練習を再開してから2度目の18ホールのラウンドとぶっつけ本番に近い状態。試合でどれだけのプレーができるのかには不安があった。「大丈夫かなと思ったけど、試合は楽しかったです。怪我のことは気にせず振れたし、意外と落ちていませんでした」。最終日の後半にバーディなしの3ボギーと崩れたが、そこまでは優勝も狙える位置でのプレーだった。 2023年のレギュラーツアー「ASO飯塚チャレンジ」3位などの実績を持つ男子プロの岡村了といとこ同士。昨年から岡村の所属先である平川CC（千葉県）で研修生として腕を磨いている。「朝6時前にコースに行って、キャディか、マスター室の仕事をして、午後から練習させてもらってます。夜は何時まででも電気をつけて練習できるので、夏はヤバいですよ。打ちまくりです（笑）」。ひじの不安も解消し、今年も好きなだけ練習ができそうだ。 シードやQT上位の資格を持っていないため、今後のネクヒロ出場は未定。「決まっている次の試合は『日本女子オープン』の地区予選です」。次の出場機会を伺いつつ、高校3年生だった2024年以来となる女子ゴルファー日本一決定戦の舞台を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第5戦マイナビカップリーダーボード 最終結果
「先輩の奥さんのプレーを見て勉強した（笑）」中村佳音が難コンディションで出遅れ挽回【マイナビ ネクヒロ第5戦】
「キター」昨年女王が圧巻逆転劇！豪州武者修行でレベルアップした林亜莉奈が今季初V【マイナビ ネクヒロ第5戦】
雨にも風にも負けない秘密はボールにあり 森本天が連勝へ好発進【マイナビ ネクヒロ第5戦】
“平成の怪物”松坂大輔氏がシニア初参戦 ゆかりの地で「松坂を見に来てよかった」と思わせる一打を