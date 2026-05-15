＜速報＞松山英樹は初日イーブンパーでホールアウト 久常涼が暫定首位
＜全米プロ 初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー大会第2戦が14日に開幕。現在、第1ラウンドが行われている。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
日本勢は4人出場。午後組でプレーした松山英樹は、2バーディ・2ボギーの「70」でホールアウトした。現時点で32位タイにつける。マックス・ホーマ、J.J.スポーン（ともに米国）とスタートすると、前半5番パー3で1.5メートルのチャンスにつけ最初のバーディを奪った。グリーンを外した8番パー3、ティショットを左ラフに入れた10番とボギーが続いてしまうが、2打目を4メートルにつけた13番のバーディでイーブンに戻した。午前組でプレーした久常涼が、7バーディ・4ボギーの「67」で回り、3アンダーでホールアウト。現在、ジャスティン・トーマスや、まだプレー中の前年覇者スコッティ・シェフラー（ともに米国）らと並ぶトップに立っている。比嘉一貴は1オーバー、金子駆大は3オーバーで初日の競技を終えている。史上7人目となる“キャリアグランドスラム”達成に挑むジョーダン・スピース（米国）は、1アンダーで初日を終了。マスターズからのメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は、4オーバーと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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