『風、薫る』第7週「届かぬ声」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第7週「届かぬ声」の各回あらすじを振り返る。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
■第31回のあらすじ
りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
■第32回のあらすじ
りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、万作（飯尾和樹）がいて…。時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱えていた。
■第33回のあらすじ
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされて。一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…
■第34回のあらすじ
直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。
■第35回のあらすじ
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
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■第31回のあらすじ
りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、万作（飯尾和樹）がいて…。時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱えていた。
■第33回のあらすじ
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされて。一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…
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■第35回のあらすじ
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