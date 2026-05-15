見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第35話が15日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。

仲間由紀恵が乳がん患者として本格登場し、ネットでも反響があった。

Xには「当直もやってんのね…」「みんな挨拶の返事してくれてる？」「みんな素直になってるｗ」「直美ちゃん胸がチクチクするよね」「お母さんのこと思い出したか お守りの中身は？」「公爵の奥様の入院…」「仲間由紀恵さんきたー」「来たぁ〜 美しい」「蓮さま登場」「しかし相変わらず美人だ仲間由紀恵さん」「薬の種類を聞く千佳子」「チェンジ連発」「千佳子様、なかなか難しい」「りん 直美に特殊ミッションが…」「バーンズ先生、神妙な面持ちでりんと直美を連れて院長室へ」「勢揃いで」「看護婦に責任押し付けて自分たちは逃げ切る作戦」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。