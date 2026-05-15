「おそ松さん」10周年スペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」総勢12名のキャラクターが並ぶイベントビジュアル解禁！

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6月6日(土)に開催するTVアニメ「おそ松さん」10周年スペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS(ヨミ：テンス アニバーサリー オソマツサン スペシャル シックスデイズ) 開幕祭」のイベントビジュアルが公開された。

加えて、2026年6月6日（土）から6日間実施する期間限定上映の入場者特典が、10周年のロゴを使用したアクリルキーホルダーに決定した。

TVアニメ「おそ松さん」は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年 10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版「えいがのおそ松さん」を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに「おそ松さん」6周年を記念して、2022年7月には「おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜」、2023年7月には「おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜」が全国公開された。2025年7月から9月TVアニメ「おそ松さん」第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした。(現在は放送終了)2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。

今回解禁されたビジュアルでは、松野家の6つ子をはじめとした総勢1２名のキャラクターたちが横並びで歩みを進め、これまで作品を支えてきたファンへの感謝とともに、10周年とその先へ向かう想いを感じさせるビジュアルに仕上がっている。それぞれが思い思いの表情を見せながら並んで歩く姿は、10年間の歴史を積み重ねてきた『おそ松さん』ならではの空気感が表現されており、周年イヤーを象徴するメモリアルな1枚となっている。会場チケットは現在、おそ松さんファンクラブ先行受付(抽選)およびプレリクエスト抽選先行受付を実施中。チケットの詳細は、おそ松さん10周年公式サイトで確認を。

さらに、6月6日（土）より全国映画館にて実施される期間限定上映の入場者特典として、10周年ロゴを使用したアクリルキーホルダーの配布が決定した。「2026.6.6」の日付入りとなっており、本上映限定のメモリアルな特典となっている。劇場で是非ゲットしてほしい。

●イベント情報

10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭

2026年6月6日（土）に、TVアニメ「おそ松さん」豪華キャスト陣が兄／弟の2チームに分かれ、3つの映画館・全6公演に登壇するイベントを開催！イベント内では、未放送となっていた第4期第13話（最終回）の上映も決定。同時に、松主総会アンケートでファン＆スタッフが選ぶ「第4期の好きなエピソード」第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」も上映いたします。

上映作品

・TVアニメ「おそ松さん」第4期第13話 ※新作エピソード

・TVアニメ「おそ松さん」第4期人気エピソード第1位（第3話「雷雨と角刈り」）

新宿ピカデリー

＜兄チーム＞6月6日(土)9:00の回（上映後登壇）

＜兄チーム＞6月6日(土)11:30の回（上映前登壇）

丸の内ピカデリー

＜全員集合＞6月6日(土)13:30の回（上映後登壇）

＜全員集合＞6月6日(土)16:00の回（上映前登壇）

川崎チネチッタ

＜弟チーム＞6月6日(土)18:00の回（上映後登壇）

＜弟チーム＞6月6日(土)20:30の回（上映前登壇）

チケット価格

新宿ピカデリー 8,400円（税込）

丸の内ピカデリー9,900円（税込）

川崎チネチッタ 8,400円（税込）

※各種手数料が別途かかります。

チケットのお申込み

おそ松さん公式ファンクラブ先行受付（抽選）

・受付期間：2026年4月24日(金)18:00〜5月17日(日)23:59

・受付方法：WEB予約

https://osomatsusan-fc.com/news/?id=733

・当落発表：5月29日(金)15:00

※お一人様2枚までとさせていただきます。

プレリクエスト抽選先行受付

・受付期間：2026年5月1日(金)18:00〜5月24日（日）23:59

・受付方法：WEB予約

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=782912

・当落発表：5月29日(金)15:00

※事前にローソンチケット無料会員登録が必要となります。

※お一人様2枚までとさせていただきます。

一般発売（※先着順、無くなり次第終了）

・販売期間：2026年5月29日(金)18:00〜6月4日(木)（WEB22:00／店頭23:59）

・受付方法：WEB予約、店頭販売

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=782912

※チケットの販売は、お一人様2枚までとさせていただきます。

登壇者

新宿ピカデリー

＜兄チーム＞

おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史、トト子：遠藤 綾、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、6つ子（おそ松、カラ松、チョロ松のみ）

丸の内ピカデリー

＜全員集合＞

おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史

一松：福山 潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由、

トト子：遠藤 綾、チビ太：國立 幸、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、ハタ坊：斎藤桃子、

6つ子（全員）

川崎チネチッタ

＜弟チーム＞

一松：福山 潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由、チビ太：國立 幸、ハタ坊：斎藤桃子、6つ子（一松、十四松、トド松のみ）

※敬称略

※登壇者は変更になる可能性がございます。

10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS

2026年6月6日（土）〜6月11日（木）

劇場

北海道：札幌シネマフロンティア

宮城：MOVIX仙台

東京：新宿ピカデリー

東京：MOVIX亀有

神奈川：川崎チネチッタ

千葉：T・ジョイ蘇我

埼玉：MOVIXさいたま

茨城：MOVIXつくば

栃木：MOVIX宇都宮

群馬：MOVIX伊勢崎

新潟：T・ジョイ新潟万代

静岡：MOVIX清水

愛知：ミッドランドスクエア シネマ

大阪：なんばパークスシネマ

京都：MOVIX京都

兵庫：kino cinéma 神戸国際

岡山：MOVIX倉敷

広島：MOVIX広島駅

福岡：T・ジョイ博多

熊本：熊本ピカデリー

※新宿ピカデリー、川崎チネチッタは6月7日（日）より上映

料金

1,700円（税込）

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等使用不可。

入場者特典

「10周年記念オリジナルアクリルキーホルダー」

配布日：2026年6月6日（土）〜（※先着順、なくなり次第終了）

※ご入場お一人様につき1部ずつのお渡しになります。

※劇場により数に限りがありますので、プレゼント終了の際はご了承ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製・転用・SNSなどでの配信等の行為は一切禁止となります。

※一部劇場を除く

※6/6(土)の「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」での配布はございません。

※新宿ピカデリー、川崎チネチッタでは6/7(日)より配布いたします。

●作品情報

TVアニメ「おそ松さん」

【STAFF】

原作：『おそ松くん』 赤塚不二夫

「週刊少年サンデー」（1962年〜1969年）「週刊少年キング」（1972年〜1973年）

「コミックボンボン」（1987年〜1990年）他で連載

監督:小高義規

シリーズ構成:松原 秀

キャラクターデザイン:安彦英二

総作画監督：渡邊葉瑠 和田佳純

副監督：二村寧々

美術監督:田村せいき

色彩設計:垣田由紀子

撮影監督:福士 享

編集:坂本久美子

音楽:橋本由香利

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ テレビ東京ミュージック

音響監督:菊田浩巳

音響制作:楽音舎

アニメーション制作:PIERROT FILMS

【CAST】

おそ松役：櫻井孝宏

カラ松：中村悠一

チョロ松：神谷浩史

一松：福山 潤

十四松：小野大輔

トド松：入野自由

トト子：遠藤 綾

イヤミ：鈴村健一

チビ太：國立 幸

ダヨーン：飛田展男

デカパン：上田燿司

ハタ坊：斎藤桃子

松造：井上和彦

松代：くじら

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

関連リンク

TVアニメ『おそ松さん』公式サイト

https://osomatsusan.com/