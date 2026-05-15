純烈弟分「モナキ」別人級ヘアメイク×衣装で雰囲気ガラリ「anan」スペシャルエディション表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/15】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが、6月24日発売の「anan」2501号に登場。スペシャルエディション版の表紙を飾る。
【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真
スペシャルエディション版表紙には「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でTikTokを中心に一大旋風を巻き起こしているモナキの4人が登場。4人の知られざる顔、そしておなじみの顔が炸裂した誌面となる。
今号は「魅せるカラダ」特集。スペシャルエディション版表紙を飾るのは、4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連動画でバズを巻き起こしているモナキ。「純烈」の弟分として結成され、それぞれのメンバーカラーのジャケットをまとった王道コーラスグループとしての姿が印象的なモナキが、いつもとはまるで別人のようなヘアメイク×衣装で「anan」に登場する。
メンカラスーツでありながら、まるで異なる世界線を感じさせるモナキ、ナポレオンジャケットやファーコートでバンドマンのような雰囲気をまとったモナキなど、4人のポテンシャル全開。色香漂う表情と佇まいを披露する。
5月20日発売「守れ！夏の肌と髪2026」特集号では、CLOSE UP企画にオールブラックのスタイリングでクールに登場。7ページにわたり、普段なかなか語られない肌と髪のケアについて語る。
6月24日発売号では、13ページにわたりモナキを特集。「魅せるカラダ」特集に合わせたそれぞれのボディメイクについての話のほか、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、さらにこれまでの活動を振り返ったエモーショナルなトークも展開。モナキを知らない人にとっては“入門編”ともいえる1冊となる。
さらに、各メンバー、そして4人集合の“爆盛れ”カットを「anan」表紙風にデザインした特製シールも付属。全12種の“バチいけ☆シール”となっている。(modelpress編集部)
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◆モナキ「anan」表紙登場
スペシャルエディション版表紙には「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でTikTokを中心に一大旋風を巻き起こしているモナキの4人が登場。4人の知られざる顔、そしておなじみの顔が炸裂した誌面となる。
メンカラスーツでありながら、まるで異なる世界線を感じさせるモナキ、ナポレオンジャケットやファーコートでバンドマンのような雰囲気をまとったモナキなど、4人のポテンシャル全開。色香漂う表情と佇まいを披露する。
◆モナキ、メンバーのトリセツ＆ボディメイク語る
5月20日発売「守れ！夏の肌と髪2026」特集号では、CLOSE UP企画にオールブラックのスタイリングでクールに登場。7ページにわたり、普段なかなか語られない肌と髪のケアについて語る。
6月24日発売号では、13ページにわたりモナキを特集。「魅せるカラダ」特集に合わせたそれぞれのボディメイクについての話のほか、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、さらにこれまでの活動を振り返ったエモーショナルなトークも展開。モナキを知らない人にとっては“入門編”ともいえる1冊となる。
さらに、各メンバー、そして4人集合の“爆盛れ”カットを「anan」表紙風にデザインした特製シールも付属。全12種の“バチいけ☆シール”となっている。(modelpress編集部)
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