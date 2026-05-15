北村匠海・timelesz原嘉孝・清水尚弥、吉岡里帆＆奈緒W主演「シャドウワーク」出演決定 逸脱した狂気を感じさせる演技披露
【モデルプレス＝2026/05/15】女優の吉岡里帆と奈緒がW主演を務める映画「シャドウワーク」の公開日が、9月25日に決定。併せて、ティザーポスタービジュアル、特報映像、新キャストが解禁された。
【写真】timeleszメンバーら、逸脱した狂気を感じさせる演技披露
この度解禁となったのは、紀子（吉岡）と【おうち】の出会い、住人達との穏やかな日々や、紀子の決意の表情・心情を映した【ドラマ編】と、穏やかさとは正反対の【おうち】に漂う異様な空気の正体に迫る【サスペンス編】2種の特報映像。「次は殺されるかもしれない」。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営しているという看護師の路子（美保純）が救いの手を差し伸べる。紀子と同じように恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性を匿うシェルター【おうち】。路子と共同運営者である昭江（風吹ジュン）と、しのぶ（酒井若菜）、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月絵美）の4人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つける。しかし、その穏やかな日常の裏には“特別なルール”が存在していた。昭江の力強くも静かな声で語られる「『持ち回り』に加わらないといけない」という言葉の真意とは。そして、とある事件を追う刑事・薫（奈緒）は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか。2種に共通して「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。」という言葉が強く刻まれ、確かな決意を胸にした女性たちのサバイブクライムサスペンスの幕が静かに上がることを予感させる映像となっている。
さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥の出演が新たに解禁。登場シーンも初公開となった。これまでのイメージを覆す、逸脱した狂気を感じさせる演技も見どころとなっている。なお、新キャスト3人のコメントや役写真は、公式HP・SNSにて順次公開が予定されている。
併せて解禁となったティザービジュアルは、【おうち】の前に並ぶ7人の女性たちの姿を捉えた印象的なカットが使用されており、静かな佇まいの中に張り詰めた空気が漂い、こちらを睨みつけるような鋭い視線と、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。」というコピーが、彼女たちの選択の先にあるものは何かを想起させる、不穏さと力強さを感じられるビジュアルとなっている。
佐野広実の人気小説を映画化。主人公の紀子を演じるのは、「正体」で第48回日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞など多くの演技賞を受賞した吉岡。もう一人の主役・薫には東京ドラマアウォード2025主演女優賞を受賞し「東京サラダボウル」を始め映画・ドラマ・舞台など多岐にわたり唯一無二の存在感を放つ奈緒。幅広い作品で多様な人物を生き抜いてきた二人が、初の映画W主演を果たす。共演は、風吹、美保、酒井、ファーストサマーウイカ、佐月ら独自の世界観を確立する俳優たち。監督は「君は永遠にそいつらより若い」の吉野竜平氏（※「吉」は正式には「つちよし」）。海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター【おうち】だ。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている。完璧に考え抜かれた方法で、その連帯はいつしか境界を越えていく。（modelpress編集部）
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◆映画「シャドウワーク」2種の特報映像公開
この度解禁となったのは、紀子（吉岡）と【おうち】の出会い、住人達との穏やかな日々や、紀子の決意の表情・心情を映した【ドラマ編】と、穏やかさとは正反対の【おうち】に漂う異様な空気の正体に迫る【サスペンス編】2種の特報映像。「次は殺されるかもしれない」。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営しているという看護師の路子（美保純）が救いの手を差し伸べる。紀子と同じように恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性を匿うシェルター【おうち】。路子と共同運営者である昭江（風吹ジュン）と、しのぶ（酒井若菜）、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月絵美）の4人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つける。しかし、その穏やかな日常の裏には“特別なルール”が存在していた。昭江の力強くも静かな声で語られる「『持ち回り』に加わらないといけない」という言葉の真意とは。そして、とある事件を追う刑事・薫（奈緒）は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか。2種に共通して「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。」という言葉が強く刻まれ、確かな決意を胸にした女性たちのサバイブクライムサスペンスの幕が静かに上がることを予感させる映像となっている。
◆北村匠海・原嘉孝・清水尚弥、登場シーン初公開
さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥の出演が新たに解禁。登場シーンも初公開となった。これまでのイメージを覆す、逸脱した狂気を感じさせる演技も見どころとなっている。なお、新キャスト3人のコメントや役写真は、公式HP・SNSにて順次公開が予定されている。
併せて解禁となったティザービジュアルは、【おうち】の前に並ぶ7人の女性たちの姿を捉えた印象的なカットが使用されており、静かな佇まいの中に張り詰めた空気が漂い、こちらを睨みつけるような鋭い視線と、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。」というコピーが、彼女たちの選択の先にあるものは何かを想起させる、不穏さと力強さを感じられるビジュアルとなっている。
◆吉岡里帆＆奈緒W主演「シャドウワーク」
佐野広実の人気小説を映画化。主人公の紀子を演じるのは、「正体」で第48回日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞など多くの演技賞を受賞した吉岡。もう一人の主役・薫には東京ドラマアウォード2025主演女優賞を受賞し「東京サラダボウル」を始め映画・ドラマ・舞台など多岐にわたり唯一無二の存在感を放つ奈緒。幅広い作品で多様な人物を生き抜いてきた二人が、初の映画W主演を果たす。共演は、風吹、美保、酒井、ファーストサマーウイカ、佐月ら独自の世界観を確立する俳優たち。監督は「君は永遠にそいつらより若い」の吉野竜平氏（※「吉」は正式には「つちよし」）。海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター【おうち】だ。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている。完璧に考え抜かれた方法で、その連帯はいつしか境界を越えていく。（modelpress編集部）
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