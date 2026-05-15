困りごとは成長の途中かも。専門家が教える、小学校6年間を見据えたサポートの視点【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

入学してからの「困りごと」とおうちサポート

小学校生活で起こるかもしれない困ったこと

子どもの人数に対して先生の人数は、小学校よりも幼稚園や保育園のほうがだいたいのところ多いでしょう。おとなの目の行き届きやすい環境下ではできていたことでも、小学校では「できない」と評価されてしまうことも……。時間がきっちりと決められた集団生活、自分でやることの多い小学校生活では今までとは違う困りごとが明確になってくるかもしれません。

困りごとが出てきたら

イラスト：こやまもえ

子どもの成長は、それぞれのペースですすんでいきます。長い目でみるようにしましょう。

いざ小学校生活がはじまると、入学前に心配していたこと以外にも困りごとが出てくると思います。登校しぶり、授業中の態度、忘れ物をしてしまう、当番や係ができない、行事などに参加できないなど、どう対応したらよいのか悩むところかもしれません。

まずは「どうして？」「なぜ？」と困りごとの背景について探っていきましょう。背景を考慮して、家庭で取り組めること、学校で先生に相談して環境や設定の調整をサポートしてもらうことなど、子どもが安心して取り組めるような対応方法を考えていきます。

ただ目先の困りごとばかり気にしすぎないようにしましょう。これからの小学校生活の中で、わかるようになること、できるようになることもたくさんあります。長い目でみて、成長とともにできるようになるという考え方も大切です。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ