ENHYPEN・JUNGWON、山下智久とのコラボ曲「声」リリース
ENHYPENのJUNGWONがフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）が配信リリースされました。
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお 互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。
JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を5月1日〜3日に開催されたソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演にわたって大規模に展開していく。
＜リリース情報＞
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
配信中
https://nex-tone.link/A00217778
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお 互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。
JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を5月1日〜3日に開催されたソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演にわたって大規模に展開していく。
＜リリース情報＞
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
配信中
https://nex-tone.link/A00217778