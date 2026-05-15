日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3018（+10.0 +0.33%）
ホンダ 1355（+35 +2.65%）
三菱ＵＦＪ 2927（+50 +1.74%）
みずほＦＧ 7017（+33 +0.47%）
三井住友ＦＧ 5734（+59 +1.04%）
東京海上 7405（+43 +0.58%）
ＮＴＴ 150（+0.4 +0.27%）
ＫＤＤＩ 2653（+7.5 +0.28%）
ソフトバンク 222（+0.1 +0.05%）
伊藤忠 2053（+9 +0.44%）
三菱商 5918（+36 +0.61%）
三井物 6163（+32 +0.52%）
武田 5268（+12 +0.23%）
第一三共 2576（-6 -0.23%）
信越化 7511（+35 +0.47%）
日立 4712（+41 +0.88%）
ソニーＧ 3504（+60 +1.74%）
三菱電 6473（+37 +0.57%）
ダイキン 25154（+129 +0.52%）
三菱重 4232（+70 +1.68%）
村田製 6355（+16 +0.25%）
東エレク 51613（+413 +0.81%）
ＨＯＹＡ 27858（+188 +0.68%）
ＪＴ 6250（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1850（-0.5 -0.03%）
ファストリ 71904（+574 +0.80%）
リクルート 7817（+37 +0.48%）
任天堂 6849（-15 -0.22%）
ソフトバンクＧ 5858（+88 +1.53%）
キーエンス（普通株） 78408（+1098 +1.42%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3018（+10.0 +0.33%）
ホンダ 1355（+35 +2.65%）
三菱ＵＦＪ 2927（+50 +1.74%）
みずほＦＧ 7017（+33 +0.47%）
三井住友ＦＧ 5734（+59 +1.04%）
東京海上 7405（+43 +0.58%）
ＮＴＴ 150（+0.4 +0.27%）
ＫＤＤＩ 2653（+7.5 +0.28%）
ソフトバンク 222（+0.1 +0.05%）
伊藤忠 2053（+9 +0.44%）
三菱商 5918（+36 +0.61%）
三井物 6163（+32 +0.52%）
武田 5268（+12 +0.23%）
第一三共 2576（-6 -0.23%）
信越化 7511（+35 +0.47%）
日立 4712（+41 +0.88%）
ソニーＧ 3504（+60 +1.74%）
三菱電 6473（+37 +0.57%）
ダイキン 25154（+129 +0.52%）
三菱重 4232（+70 +1.68%）
村田製 6355（+16 +0.25%）
東エレク 51613（+413 +0.81%）
ＨＯＹＡ 27858（+188 +0.68%）
ＪＴ 6250（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1850（-0.5 -0.03%）
ファストリ 71904（+574 +0.80%）
リクルート 7817（+37 +0.48%）
任天堂 6849（-15 -0.22%）
ソフトバンクＧ 5858（+88 +1.53%）
キーエンス（普通株） 78408（+1098 +1.42%）