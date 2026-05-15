日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3018（+10.0　+0.33%）
ホンダ　1355（+35　+2.65%）
三菱ＵＦＪ　2927（+50　+1.74%）
みずほＦＧ　7017（+33　+0.47%）
三井住友ＦＧ　5734（+59　+1.04%）
東京海上　7405（+43　+0.58%）
ＮＴＴ　150（+0.4　+0.27%）
ＫＤＤＩ　2653（+7.5　+0.28%）
ソフトバンク　222（+0.1　+0.05%）
伊藤忠　2053（+9　+0.44%）
三菱商　5918（+36　+0.61%）
三井物　6163（+32　+0.52%）
武田　5268（+12　+0.23%）
第一三共　2576（-6　-0.23%）
信越化　7511（+35　+0.47%）
日立　4712（+41　+0.88%）
ソニーＧ　3504（+60　+1.74%）
三菱電　6473（+37　+0.57%）
ダイキン　25154（+129　+0.52%）
三菱重　4232（+70　+1.68%）
村田製　6355（+16　+0.25%）
東エレク　51613（+413　+0.81%）
ＨＯＹＡ　27858（+188　+0.68%）
ＪＴ　6250（-4　-0.06%）
セブン＆アイ　1850（-0.5　-0.03%）
ファストリ　71904（+574　+0.80%）
リクルート　7817（+37　+0.48%）
任天堂　6849（-15　-0.22%）
ソフトバンクＧ　5858（+88　+1.53%）
キーエンス（普通株）　78408（+1098　+1.42%）