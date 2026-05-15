東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.37 高値158.42 安値157.32
159.85 ハイブレイク
159.14 抵抗2
158.75 抵抗1
158.04 ピボット
157.65 支持1
156.94 支持2
156.55 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1669 高値1.1722 安値1.1666
1.1761 ハイブレイク
1.1742 抵抗2
1.1705 抵抗1
1.1686 ピボット
1.1649 支持1
1.1630 支持2
1.1593 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3403 高値1.3533 安値1.3395
1.3630 ハイブレイク
1.3582 抵抗2
1.3492 抵抗1
1.3444 ピボット
1.3354 支持1
1.3306 支持2
1.3216 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7837 高値0.7841 安値0.7808
0.7882 ハイブレイク
0.7862 抵抗2
0.7849 抵抗1
0.7829 ピボット
0.7816 支持1
0.7796 支持2
0.7783 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.37 高値158.42 安値157.32
159.85 ハイブレイク
159.14 抵抗2
158.75 抵抗1
158.04 ピボット
157.65 支持1
156.94 支持2
156.55 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1669 高値1.1722 安値1.1666
1.1761 ハイブレイク
1.1742 抵抗2
1.1705 抵抗1
1.1686 ピボット
1.1649 支持1
1.1630 支持2
1.1593 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3403 高値1.3533 安値1.3395
1.3630 ハイブレイク
1.3582 抵抗2
1.3492 抵抗1
1.3444 ピボット
1.3354 支持1
1.3306 支持2
1.3216 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7837 高値0.7841 安値0.7808
0.7882 ハイブレイク
0.7862 抵抗2
0.7849 抵抗1
0.7829 ピボット
0.7816 支持1
0.7796 支持2
0.7783 ローブレイク