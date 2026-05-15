東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.37　高値158.42　安値157.32

159.85　ハイブレイク
159.14　抵抗2
158.75　抵抗1
158.04　ピボット
157.65　支持1
156.94　支持2
156.55　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1669　高値1.1722　安値1.1666

1.1761　ハイブレイク
1.1742　抵抗2
1.1705　抵抗1
1.1686　ピボット
1.1649　支持1
1.1630　支持2
1.1593　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3403　高値1.3533　安値1.3395

1.3630　ハイブレイク
1.3582　抵抗2
1.3492　抵抗1
1.3444　ピボット
1.3354　支持1
1.3306　支持2
1.3216　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7837　高値0.7841　安値0.7808

0.7882　ハイブレイク
0.7862　抵抗2
0.7849　抵抗1
0.7829　ピボット
0.7816　支持1
0.7796　支持2
0.7783　ローブレイク