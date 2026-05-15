40型フルHDテレビ「40S5L」

TCLジャパンエレクトロニクスは、量子ドット技術を搭載したフルHD液晶テレビ「S5L」シリーズ・2機種を6月より発売する。価格はオープン。市場想定価格は、40型「40S5L」が6.5万円前後、32型「32S5L」が5.5万円前後。

ひとり暮らしや寝室・書斎などの省スペース設置に人気のある、小型のフルHDテレビ。

40型・32型ともにフルHD解像度で、26年モデルでは自社開発のHVA液晶パネルを新採用。高いコントラストと外光の影響を抑えた表面加工により、クリアな映像を実現した。

従来モデルからアップグレードした量子ド結晶材料と高精度ラッピング技術を採用し、超長寿命と優れた色彩再現を実現。加えて、バイオニックカラー最適化技術で色彩表示効果を向上させたという。

パネルの対応リフレッシュレートは60Hz。HDR10、HLGの規格をサポートする。

Google TVを搭載。インターネットにつなぐだけで、NetflixやAmazon Prime Video、dTV、Huluといった動画配信サービスやゲームなどのアプリが楽しめる。

iPhoneやAndroidスマートフォンの画面をテレビに表示できるAirPlay 2、Google Cast機能も備えている。

搭載チューナーは、地上/BS/110度CS×2基。別売りの外付けUSB HDDを接続することで、裏番組録画や連ドラ予約が行なえる。

HDMI入力は2系統。録画・写真再生用のUSB端子や3.5mmミニジャックのビデオ入力、光デジタル出力、ヘッドフォン出力も用意する。

外形寸法(幅×奥行き×高さ)/重量は、40型が892×184×558/4.6kg、32型が716×180×465mm/3.2kg。