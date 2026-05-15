5月後半から6月前半にかけて高温傾向が続くでしょう。東日本・西日本では前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。5月下旬に梅雨のはしりとなり、その後、6月上旬にかけて梅雨入りとなる地域がありそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。北海道では、5月16日から22日頃に、例年より晴れる日が少なくなるでしょう。東北日本海側では、5月23日から29日頃に、例年より晴れる日が少なくなるでしょう。

【気温の傾向】

5月16日から5月22日頃にかけての気温は、北海道日本海側・太平洋側・東北で「平年より高い」でしょう。北海道オホーツク海側では「平年並み」の見込みです。5月23日から5月29日頃にかけての気温は、北海道日本海側・太平洋側・東北で「平年より高い」でしょう。北海道オホーツク海側は「平年並みか高い」見込みです。5月30日から6月12日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北太平洋側で「ほぼ平年並み」でしょう。東北日本海側では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部 6月15日頃

東北南部 6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月23日から29日頃は、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。5月下旬から6月上旬にかけて、次第に梅雨らしくなりそうです。

【気温の傾向】

5月16日から5月29日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月30日から6月12日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年並みか少ない」見込みです。

【平年の梅雨入り】

北陸 6月11日頃

関東甲信 6月7日頃

東海 6月6日頃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本では、5月23日から29日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。5月30日から6月12日頃は、例年同様にくもりや雨の日が多くなるとみられ、梅雨入りとなりそうです。

【気温の傾向】

5月16日から5月29日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。5月30日から6月12日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか少ない」見込みです。

【平年の梅雨入り】

近畿 6月6日頃

中国 6月6日頃

四国 6月5日頃

九州北部 6月4日頃

九州南部 5月30日頃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、5月16日から29日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けにくく、例年より晴れる日が多いでしょう。5月30日から6月12日頃にかけては、例年同様にくもりや雨の日が多いとみられます。

【気温の傾向】

5月16日から5月22日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。5月23日から5月29日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。5月30日から6月12日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【2026年の梅雨入り】

奄美 5月3日梅雨入り発表

沖縄 5月4日梅雨入り発表

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

5/16→6/15

札幌 17.7℃〜21.5℃

青森 18.6℃〜21.9℃

仙台 20.0℃〜23.0℃

【東日本】

5/16→6/15

新潟 21.0℃〜24.7℃

東京 23.5℃〜25.8℃

名古屋 24.5℃〜27.4℃

【西日本】

5/16→6/15

大阪 24.7℃〜27.8℃

広島 24.3℃〜27.2℃

高知 24.8℃〜27.1℃

福岡 24.3℃〜27.1℃

鹿児島 25.5℃〜27.3℃

【奄美・沖縄】

5/16→6/15

名瀬 26.3℃〜29.2℃

那覇 27.0℃〜29.6℃

■1か月予報（5月16〜6月15日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 10%・30%・60%

東日本: 10%・10%・80%

西日本: 10%・10%・80%

奄美・沖縄:10%・20%・70%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 50%・30%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 : 20%・30%・50%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）