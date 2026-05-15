今回のコンセプトは歌合戦！『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ?』番組イベント第2弾開催決定

『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』の番組イベント第2弾「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜真夏の七変化歌合戦〜」が、2026年8月5日（水）に東京国際フォーラム ホールAで昼と夜の2公演開催されることが決定した。

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今回のコンセプトは「歌合戦」。昨年のイベントでも大好評の男装企画をさらにパワーアップさせた「男装歌合戦」や、メンバーが思い思いの人物になりきり歌唱パフォーマンスをする「モノマネ歌合戦」など、イベントオリジナル企画が盛りだくさん。

さらに、ここでしか観られない番組特別スペシャルLIVEも開催。今回は映像とダンスをシンクロさせた「プロジェクションダンス」に挑戦する。

『アジアズ・ゴット・タレント』で大絶賛されたパフォーマンスグループ・XTRAPと、『アメリカズ・ゴット・タレント』で日本人初優勝したパフォーマー・蛯名健一の、世界で活躍するパフォーマー2組を講師に迎え、このイベントでしか見られない特別な『RADIO GALAXY』を披露する。

果たしてどんなパフォーマンスになるのか？

◆FRUITS ZIPPER コメント

月足 天音

前回は参加ができなくて悔しい思いをしたので、今回はすごい盛り上げられるように頑張りたいと思います！

鎮西 寿々歌

2回目の番組イベントということで、前回の自分たちを超えられるものを作れたらいいなと思います。

みなさんワクワクした気持ちをもって、会場にお越しください！

櫻井 優衣

前回ファンの方たちがすごく楽しんでくれて、今回もこのイベントでしかやらない事とかがあったりするので、自分たちもすごく楽しみです！

仲川 瑠夏

新しい事にチャレンジするので、ファンのみんなに楽しんでもらえるように一生懸命頑張ります！

FRUITS ZIPPERの新しい一面が見れる貴重な時間だと思うので、是非来て欲しいなと思います！

真中 まな

前回のイベントはもっと出来たなと思ったことがいっぱいあったので、今回は終わったあとに“すごかったでしょ!?”と来てくれたみんなに自信を持って言えるようなイベントにしたいです！

松本 かれん

絶対大変かも、、、！って不安な気持ちがあるけれど、来てくれるみんなに沢山笑ってもらえるように頑張ります♡

早瀬 ノエル

参加してくれたみんなのいい思い出になるように頑張るので、楽しみにしていてください！