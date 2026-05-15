TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演している宮近海斗のインタビューコメントが公開された。

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本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

宮近が演じるのは、主人公の真（岡田将生）と同じ青委警察署刑事課強行犯係に所属する刑事・石坂直樹。

台本を読んだ感想について、宮近は「過去に起きた出来事と現代がどう交差していくのか、すごくワクワクしながら読み進めましたし、続きが気になる作品だなと感じました」と振り返る。演じる石坂については、若くして能力があり真面目さを持つ一方で、「話し方や語尾などに若さがにじむというか、軽やかさやおとぼけ感のようなものも漂っている印象」と分析。監督からも「物語が進むにつれて、もう少し抜け感があってもいいかもしれません」とリクエストがあったといい、全体的にシリアスな物語の中でアクセントになる存在として、キャラクターの温度感や喜怒の振れ幅を意識していると明かした。

刑事役は2度目となるが、以前にドラマで鑑識役を経験していたこともあり、専門用語はスルスルと頭に入ってきたという。「専門用語をただ並べるだけでは伝わりづらいという印象もあって。説明が必要な場面では、視聴者の方に伝わるように少し歩み寄りながら、それでも刑事として話しているニュアンスは崩さないように意識しています」と語り、過去の経験を活かして良いアプローチができたと手応えを明かした。

田鎖兄弟を演じる岡田将生と染谷将太については、「お二人とも“ザ・俳優”という印象」とリスペクトを語りつつ、「カメラ前での姿とのギャップを間近で見ると、『すごいな』と感じる瞬間がたくさんあります」と驚きを明かす。岡田とはコミュニケーションも多めに取っているといい、染谷の自然な兄弟感や独特の空気感にも面白さを感じている様子。

また、係長役の岸谷五朗については「本当に“パパ”のような存在。最初から『海斗』と下の名前で呼んでくださって、すごく優しくて居心地のいい空気を作ってくださる」と慕う。同世代の中条あやみについても「とても明るくて、よく話されている印象。宮藤さんがシーンの起点になることも多い中で、撮影現場のリズムを作ってくださっています」と感謝を口にした。

新井プロデューサーの作品に初参加となる宮近だが、現場については「完成したものを組み立てていくというより、作りながら形にしていく感覚が強い」と刺激を受けているという。新井プロデューサーの人柄については「ふらっと撮影現場に来て『おはよう！』と声をかけてくださるような、すごく気さくな方。良い意味でオーラを感じさせないというか、周りの方々とも自然体で接していらっしゃるギャップがとても印象的で、素敵だなと思いました」と語った。

最後に視聴者に向けて、「まず、観てくださっている方に伝えたいのは、最終回は見逃さないようにしてもらいたいです。最終回を見逃さないとすると、結局、間の話も観ないと流れが分からなくなってしまう。『第5話、第6話、第7話……も観なきゃ！』 となると思うので……、ぜひ全話観てください！（笑）」とアピールした。（文＝リアルサウンド編集部）