１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３７銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円８０銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に発表された４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、４月の米輸入物価指数は市場予想よりも伸びが加速した。米景気の底堅さやインフレ圧力の高まりを背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの観測が広がったことがドルの支えとなった。ドル円相場は日本の通貨当局による為替介入への警戒感から１円近く急落する場面もあったが、円買い・ドル売りは続かず切り返し。米長期金利が上昇に転じたことや、米原油先物相場が高止まりしていることを手掛かりに一時１５８円４２銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６９ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS