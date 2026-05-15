鈴木京香が主演を務める映画『キリコのタクト～YELL～』の公開日が10月2日に決定し、追加キャストとして藤原大祐と小泉今日子の出演が発表された。

参考：鈴木京香が伝説の音楽教師役で指揮に初挑戦 『キリコのタクト～YELL～』2026年公開へ

本作は、2009年にNHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲として制作され、『第42回日本有線大賞』で有線音楽優秀賞、『第51回日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したいきものがかりの「YELL」に着想を得た、音楽教師と悩める若者たちとの絆と愛のヒューマンドラマ。

監督を務めたのは、『カノン』『レディ加賀』などの雑賀俊朗。雑賀は2011年に東日本大震災の被災地の中学生たちが歌声で希望をつなぐ復興支援番組『YELL～こころからこころへ声を繋ぐ～』を企画・制作。その後も楽曲「YELL」が心に残り続け、本厚木駅の接近メロディに使われていると知ったことがきっかけで、本作の構想が誕生した。本作のロケ地でもあり、「YELL」のMVの撮影地でもある厚木市は、2025年に市制70周年を迎えることを記念して様々な事業・イベントを企画しており、本作もそのうちの1つとして制作された。

高校の合唱コンクールで全国一を勝ち取る、伝説の音楽教師・貴理子のタクトには、生徒を輝かせる魔法が宿ると言われている。そんな彼女の突然の退任、そして失踪。教え子で音楽雑誌記者の北村翔は、当時の合唱仲間と恩師の記憶を辿り、取材を通して彼女の謎に迫っていく。

関西弁でまくし立てる高校音楽教師・原田貴理子を鈴木が演じるほか、榊原郁恵、小西博之、宅麻伸、名取裕子らが共演に名を連ねた。

藤原が演じるのは、貴理子の教え子で音楽雑誌記者の北村翔。俳優だけではなく、アーティストとしても活躍する藤原は、作中で、合唱シーン以外でも歌声を披露する。

北村の上司で、北村に伝説の音楽教師の取材を促す編集長・横澤恵美を厚木市出身の小泉が演じる。先日、オフィシャルサイトにて2026年は休養期間に入ることが発表された小泉。本作は小泉の“今”を目に焼き付ける貴重な機会となる。

2人が働く小さな音楽出版社が発行する雑誌「音楽ジャーナル」の特集企画「伝説の音楽教師」で、全国合唱コンクールで数々の賞を受賞し、「優勝請負人」とまで呼ばれた貴理子を取り上げることに。謎に満ちた貴理子を探す旅のきっかけとなる2人のやりとりは、この物語での重要な鍵を握っている。

なお、6月5日より、劇中に登場する厚木市の七沢森林公園が描かれた本作のムビチケカードが発売されることが決定した。

コメント藤原大祐（北村翔役）北村翔は、音楽雑誌社に勤める記者であり、キリコ先生の教え子の一人です。僕も学生時代、合唱部に所属していて、自分にとってのキリコ先生のような存在がいたので、物語に思い出を重ねていました。記者でありながらミュージシャンとして生きる姿にも、どこか自分を重ねてしまいます。鈴木京香さん演じる原田貴理子先生のエネルギッシュな指導が、作品全体に確かな希望を灯しているように感じました。

小泉今日子（横澤恵美役）我が故郷、厚木を舞台にした映画の誕生です。ハラハラ、ドキドキしながら公開を待つ私です。『キリコのタクト』全ての関係者のみなさまに感謝。あ、編集長役で出演もさせていただいてます。（文＝リアルサウンド編集部）