日本とも差が…“アジア3番手”に繰り下がった韓国、海外メディアの否定的視線「グループ突破を確約できない」【北中米W杯】

サッカー韓国代表に対する外部の視線が厳しい。ワールドカップ開幕が近づくにつれて、期待よりも懸念が上回っている雰囲気だ。直近の強化試合の結果がそのまま反映される形となっている。

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米メディア『CBSスポーツ』は5月13日（日本時間）、北中米ワールドカップ本大会に出場する48カ国のパワーランキングを公開した。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国は、前回の評価から2ランクダウンの28位となった。

単なる数字以上の意味がある。48カ国体制における28位は、「トーナメント進出の可能性はあるが、確固たる強豪国として確固たる強豪と認めるには程遠い」という評価に近い。ワールドカップ直前にして順位が下落したという点は、韓国代表に対する海外の視線が次第に否定的なものへと変わりつつあることを意味している。

韓国は北中米ワールドカップでグループAに入り、メキシコ、チェコ、南アフリカと対戦する。

『CBSスポーツ』の評価では、グループAの国はメキシコが20位、韓国が28位、チェコが29位、南アフリカが40位としている。4チームの間で格差が大きくなく、「グループ突破を確約できない」とも捉えられる。

「“スターがいる”だけでは評価得られない」

直近のパフォーマンスが直接影響したという分析が支配的だ。

韓国は今年3月の強化試合でコートジボワールに0-4と完敗し、オーストリアにも0-1で屈した。ワールドカップ直前、事実上最後の実戦テストの舞台だったが、内容・結果ともに失望と言えるものだった。

特にコートジボワール戦の衝撃は大きかった。本大会で対戦する南アフリカを想定した意味合いが強かったが、韓国は試合を通じて圧倒された。守備の組織力は乱れ、攻撃の組み立ても単調だった。海外メディアが韓国の戦力を再び低く見積もり始めた決定的な要因の一つだ。

さらに痛いのは、アジア内での立ち位置の変化だ。日本は依然として15位を維持し、アジア最高の評価を受けた。イランも23位に名を連ねた。一方、韓国は28位まで押し下げられ、『CBSスポーツ』の基準ではアジア3番手の戦力と評価された。

これまで海外メディアは、FIFAランキングとは別に、ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェら海外組の戦力を高く評価し、韓国をアジア2番手の水準に分類する場合が多かった。

しかし、最近のパフォーマンス低下なども相まって潮目が変わった。スター選手の存在だけでは、もはや高い評価を得られない流れとなっている。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

パワーランキング全体を見ると、トップ5は1位がスペイン、2位がフランス、3位がアルゼンチン、4位がブラジル、5位がイングランドだった。コロンビアは10ランクも急上昇して10位に食い込み、サウジアラビアは4ランクダウンと最も大きな落ち込みを見せた。

韓国国内では、ホン・ミョンボ監督の選択に視線が集中している。指揮官は来る16日、ソウル鐘路区（チョンノグ）のKT光化門（クァンファムン）ビル・ウェストにある「オンマダン」で、北中米ワールドカップの最終登録メンバー26人を発表する。

その後、代表は18日にアメリカへ出国して事前キャンプを行う。現地でトリニダード・トバゴ、エルサルバドルと強化試合を行い、ワールドカップ本番に臨む。

今必要なのは言葉ではない。結果だ。海外メディアの冷徹な評価はすでに始まっている。残された時間の中で韓国代表が巻き返しのきっかけを作れなければ、ワールドカップの舞台でも厳しい現実と向き合う可能性が高まっている。

（記事提供＝OSEN）