“メロすぎる！”佐久間大介と猫が生み出す幸せ空間に悶絶。愛おしく見つめる眼差しからラブラブな姿まで眼福ショットを厳選
自身も2匹の猫を飼い、愛猫家としても有名な佐久間大介。SNSでは、猫たちへ向ける甘い表情や、幸せそうに寄り添う姿が「メロすぎる！」とたびたび話題に。そんな佐久間と猫たちの眼福ショットを厳選して紹介する。
■にゃんこ越しにのぞく表情にキュン。優しさ溢れる一枚
佐久間大介がMCを務めるトークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。このカットは、猫の日（2月22日放送）SPで“猫写真集”をテーマに、猫撮影に挑戦した際の一枚。なかでも注目を集めたのが、にゃんこと同じ目線でカメラを見つめるカット。にゃんこ越しにのぞく佐久間のやわらかな表情や、自然体な空気感が“メロすぎる”と話題を呼んだ。さらに、濃密なスキンシップを繰り広げる様子にも、「猫になりたいと本気で思いました」「猫も私たちもメロメロ」といった声が寄せられた。
■顔をすり寄せる姿にキュン。シャチとの近すぎる距離感にほっこり
自身のInstagramに投稿した、愛猫・シャチとの写真。投稿写真4枚目からは設置されたキャットウォークの上で、シャチが佐久間の肩や首元に前足を乗せ、顔をすり寄せたり頬に体を預けたりと、甘える様子が収められている。ピンクヘアにベージュのトップスを合わせたオフ感たっぷりの佐久間大介も、そんなシャチを受け止めるように静かに寄り添い、穏やかな空気感たっぷり。リラックスした表情や、プライベート感あふれる自然体な姿など、ファンにとってたまらないカットが続く投稿となっている。
■腕に巻きついた尻尾に注目。シャチからの“愛”あふれる密着ショット
佐久間大介がXで公開した、愛猫・シャチとベッドで寄り添うリラックスショット。「この尻尾みて！！！しっぽ！！！ たまらなく『愛』ですね(^^)」というコメントとともに投稿された写真には、寝転ぶ佐久間の腕へ尻尾を巻きつけながら、ぴったりと体を預けるシャチの姿が収められている。さらに佐久間は、「この尻尾撮りたくて死ぬほど試行錯誤してたwww」と撮影裏話も明かしており、愛猫との何気ない時間を切り取ったプライベート感溢れるカットに。
■頭にそっと触れる仕草がかわいすぎる！愛猫たちとの親密な距離感に注目
ソファでくつろぐ佐久間大介に寄り添う、愛猫・シャチとツナ。1～3枚目には、背もたれの上で眠るシャチが、前足を佐久間の頭へそっと伸ばす姿が収められており、まるで触れていたいかのような仕草が印象的。さらに、シャチに嫉妬するようにお腹の上へ乗るツナも登場（4～6枚目）。顔を寄せ合う姿を捉えた2ショット（7枚目）も公開されるなど、かわいすぎる愛猫たちとの距離感に思わず頬が緩む、眼福ショット満載の投稿となっている。
■「最高すぎて涙出そう」の声も。猫と寄り添う柔らかな表情に反響
佐久間大介が、雑誌『Hanako』1月号（2025年11月28日発売）で単独表紙に初登場したもの。『Hanako』の公式Instagramでは、中面カットやポスターが先行公開され、猫と寄り添う穏やかな表情が話題を集めた。ベッドに寝転びながら猫に頬を寄せる姿や、丸メガネ姿で猫を優しく見守るショットなど、ラフなファッションと肩の力が抜けた空気感も印象的。「眼差しが優しくて好き」「メガネやばい」「最高すぎて涙出そう」といった声も寄せられるなど、“猫と暮らす甘い日常”を感じさせる癒やし度抜群のカットとなっている。