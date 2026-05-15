Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』の冒頭シーンが解禁

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Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開。このたび、冒頭シーンが解禁された。

■米ロサンゼルスの巨大会場SoFiスタジアムに降臨するStray Kids

本作は先日、先行上映会が全国5大都市（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）全6劇場で開催された。日本初のStray Kids映画に劇場内は盛り上がり、上映後、「迫力あって最高に楽しい映画！」「公演の裏側のストーリーに涙腺崩壊」「4DXは本当に現地のライブ会場にいる感覚！」と映画館という特別な空間だからこそ味わえるライブドキュメンタリー映画体験に公開前から熱烈な声が拡がっている。

そしていよいよ5月15日の公開を迎え、本編の冒頭シーンが解禁になった。

解禁となるシーンは、約7万人を収容する米・ロサンゼルスの巨大会場、SoFiスタジアムから幕を開ける。会場に「MOUNTAINS」が響き渡るなか、Stray Kidsの登場を待ちわびる観客の熱気は最高潮に。Felixの「Are You Ready！」という掛け声とともにステージが開幕すると、会場は瞬時に熱狂に包まれます。壮大なロックサウンドと重厚なヒップホップが融合した「MOUNTAINS」は、ツアーの幕開けを飾るにふさわしい一曲。圧倒的な存在感を世界に知らしめる、圧巻のオープニングシーンとなっている。

Stray Kidsは、2026年3月に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』において、アジア部門の最高賞である「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞。さらに「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」「ベスト3アルバム（アジア）」「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（アジア）」も制し、3年連続の受賞、かつ海外アーティスト最多となる4冠を達成した。また、翌4月には「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」に2年連続でノミネート。世界的なアーティストとして、その圧倒的な存在感を不動のものにしている。

■映画情報

『Stray Kids : The dominATE Experience』

5月15日（金）より全国の映画館にて公開

監督：Paul Dugdale

出演：Stray Kids（Bang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、HAN、Felix、Seungmin、I.N）

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)JYP ENTERTAINMENT

■関連リンク

映画『Stray Kids : The dominATE Experience』作品サイト

https://straykidscinemas.jp

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/