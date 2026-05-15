― ダウは370ドル高と反発、シスコ・システムズ エヌビディア が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ―

ＮＹダウ 　　　50063.46 ( +370.26 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7501.24 ( +56.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26635.22 ( +232.88 )
米10年債利回り　　4.482 ( +0.011 )

ＮＹ(WTI)原油　　101.17 ( +0.15 )
ＮＹ金 　　　　　4685.3 ( -21.4 )
ＶＩＸ指数　　　　17.26 ( -0.61 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　63045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　63065 ( +345 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース