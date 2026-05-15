米国市場データ ＮＹダウは370ドル高と反発 （5月14日）
― ダウは370ドル高と反発、シスコ・システムズ エヌビディア が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ―
ＮＹダウ 50063.46 ( +370.26 )
Ｓ＆Ｐ500 7501.24 ( +56.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 26635.22 ( +232.88 )
米10年債利回り 4.482 ( +0.011 )
ＮＹ(WTI)原油 101.17 ( +0.15 )
ＮＹ金 4685.3 ( -21.4 )
ＶＩＸ指数 17.26 ( -0.61 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63065 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50063.46 ( +370.26 )
Ｓ＆Ｐ500 7501.24 ( +56.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 26635.22 ( +232.88 )
米10年債利回り 4.482 ( +0.011 )
ＮＹ(WTI)原油 101.17 ( +0.15 )
ＮＹ金 4685.3 ( -21.4 )
ＶＩＸ指数 17.26 ( -0.61 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63065 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
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