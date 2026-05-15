将棋の第３９期竜王戦七番勝負の開催地が決まった。

これまで、日本将棋連盟の常務理事や立会人として多くの対局に関わってきた青野照市九段に、今期開催地の印象を聞いた。（文化部 星野誠）

今期七番勝負の開催地について、青野九段は「新旧まじった取り合わせで、いい感じの対局場が並んだなというのが率直な感想」と語る。

開催地のラインアップは棋戦の個性を形作る。中でも、１０年連続の開幕局となるセルリアンタワー能楽堂（東京都渋谷区）は、すっかり令和竜王戦の顔となった。常務理事時代に能楽堂対局実現に向けて尽力した青野九段は、「公開対局や観戦プランなどの企画も評判となり、女性ファンが一気に増えた。現在の将棋ブームの一因となったという点でも大きな意義がある」と振り返る。

第２局は青野九段の地元・静岡県の三嶋大社（三島市）で行われる。「格式高く厳かな雰囲気で、非常に勝負事に縁がある」。同県内では第３５期第３局が富士宮市で行われるなど、将棋熱が高まっている。青野九段は、「官民一体で盛り上げていただいて、非常にいい対局になるのでは」と期待を寄せる。

８年連続開催の仁和寺（京都市）は第３局。セルリアンタワー能楽堂とともに、近年の竜王戦を象徴する存在となっている。「昔から、大きな対局は寺でというのが一つの決まりみたいなところがある。門跡寺院での対局ということで、竜王戦の格もあがる」。運営に慣れているという点でも心強い存在だ。

第４局の霧島創業記念館吉助（宮崎県都城市）は竜王戦では初だが、女流王将戦の開催地としてファンに親しまれている。青野九段は２０１４年に当地で立会人を務めており、「広い敷地の中にある伝統的な家屋で対局が行われ、豊富な食材による勝負飯も楽しめる」と語る。

徳川家の菩提（ぼだい）寺で、江戸随一の名刹（めいさつ）であった増上寺（東京都港区）では第５局が予定されている。近隣に住んでいた時期がある青野九段は、「近くを通るたびにいつかタイトル戦ができればと思っていたが、ようやく実現した」と感慨深げだ。

第６局を予定する指宿白水館（鹿児島県指宿市）は、羽生善治九段の永世七冠や藤井聡太竜王の４連覇が達成された伝説の舞台。その両方の対局で立会人を務めた青野九段は、「終局後の対局室はかなり殺気だっていて、粗相がないように気を使った」と振り返る。

そして、第７局は６年連続で常磐ホテル（甲府市）が開催予定地となった。「皇室ゆかりのホテルで、日本庭園も非常に高い評価を受けている。数多くのタイトル戦が行われてきて運営面でもスムーズと、非の打ち所がない」と太鼓判を押した。

１０月９・１０日 セルリアンタワー能楽堂（東京都渋谷区）

２００１年開設で、東急グループの旗艦ホテルを中心とする複合施設「セルリアンタワー」内にある。能や狂言の公演を中心に、多目的に利用されている。恒例の公開対局では、多くの将棋ファンがシリーズ開幕に立ち会う。

１０月２２・２３日 三嶋大社（静岡県三島市）

三島市制８５周年の記念事業で招致した。源頼朝が源氏再興を祈願したことで知られ、平家追討の旗揚げをした故事にならった行事「頼朝公旗挙げ行列」が毎年行われる。対局場では昨年、将棋大会が開かれた。

１１月３・４日 仁和寺（京都市）

宇多天皇が８８８年（仁和４年）に創建した真言宗御室派の総本山。随筆「徒然草」「方丈記」など古典にも数多く登場する。１９９４年には世界遺産に登録された。対局は国の登録有形文化財の宸殿（しんでん）で行われる。

１１月２０・２１日 霧島創業記念館 吉助（宮崎県都城市）

新設合併で現在の都城市になって２０年の記念事業として招致した。対局場は焼酎メーカー「霧島酒造」が運営する観光施設内にある。創業当時の社屋を移築した建物で、大正時代の商家のたたずまいを色濃く残す。

１２月２・３日 増上寺（東京都港区）

徳川家の菩提寺で、浄土宗の七大本山の一つ。室町時代に創建され、６００年以上の歴史を持つ。徳川家康が戦の勝利を祈願した阿弥陀如来「黒本尊」は勝運の仏様として知られている。対局は光摂殿大広間で行われる。

１２月９・１０日 指宿白水館（鹿児島県指宿市）

鹿児島湾に面した九州有数の老舗リゾートホテル。１９６０年から現地で営業している。名物の「砂むし温泉」を含む大型温泉を有する。竜王戦七番勝負の舞台に選ばれるのは３年連続１０回目。

１２月１６・１７日 常磐ホテル（甲府市）

「甲府の迎賓館」として親しまれる老舗ホテル。敷地内の日本庭園は世界的にも高評価を得ている。囲碁・将棋のタイトル戦で繰り広げられた数多くの名勝負をたどれる展示コーナー「名人の小径（こみち）」が館内に設けられている。

主催＝読売新聞社、日本将棋連盟

特別協賛＝野村ホールディングス

協賛＝東急グループ、ＵＡＣＪ、あんしん財団、日本中央競馬会