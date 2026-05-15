機能性もコスパも諦めなくない →【ワークマン】へ！ 40・50代が狙いたい「優秀パンツ」

日差しが強くなったと思ったら、翌日には雨で湿度も高め……そんな揺らぎがちな季節こそ、機能性にこだわったパンツが頼りになります。コスパよく使える1本を手にしたいなら、【ワークマン】のラインナップは要チェック。UVカットや撥水、防汚にストレッチと、嬉しい機能が充実しているのも魅力です。今回はその中から、40・50代にも着こなしやすい、品のいいパンツをセレクトしました。

雨の日対策も紫外線対策もこれ1本でOK！

【ワークマン】「レディースアクティブUVスクリーンパンツ」\1,900（税込）

水を弾く高撥水に、UVカット機能も備えた1本。ストレッチ素材にウエストゴムで、動きやすさにも期待ができます。足先に向かってやや細くなる形で、オンオフさまざまなシーンに着回せそうなところがGOOD。膝裏がベンチレーションで蒸れにくくなっているなど、ディテールまでこだわりがあるのに2,000円以下というコスパの高さも魅力です。

汚れにくく動きやすいのにクリーンな見た目が◎

【ワークマン】「レディースジョブライトワイドパンツ」\2,300（税込）

センタープレス入りのきれいめシルエットで、お仕事シーンにも取り入れやすいこの1本。水溶性の汚れが付きにくく落ちやすい防汚機能付きで、毎日使いの強い味方になってくれます。UVカットや近赤外線カット機能が付いているから、太陽の下で長時間過ごす日も安心できそう。春夏らしい爽やかなカラーが揃っているので、季節感を上手に取り入れたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。