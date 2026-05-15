ヴァイオリニストでタレントの松尾依里佳が13日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークに人気タレント家族と過ごしたことを明かした。



【写真】眞鍋も横浜国立大卒 情緒あふれる夜の京都の国公立ファミリー

松尾は「GWに京都で眞鍋かをりさん @wo_0531 ファミリーと家族会できました～」と報告。「かをりさんと私はほんっとうに久しぶりの再会で めちゃくちゃ嬉しかった～」と続けた。眞鍋は2015年にロックバンド・THE YELLOW MONKEYの吉井和哉と結婚。同年に長女を出産している。



松尾も同年に東大卒の教育アドバイザー・清水章弘氏と結婚。眞鍋と清水氏はTBS系「ひるおび」の木曜コメンテーターとして共演している。「いつもご一緒させていただいていて ずっと家族会したいねとお話ししていたのですが かをりさんが関西仕事の合間にお嬢ちゃまと 京都にお越しのタイミングで実現できました!!」と経緯を説明した。



「かをりさんとお嬢ちゃまに遊んでいただけたのが うちの子たちはよっぽど楽しかったようで どれだけ帰宅を渋ったことか…笑」と家族で楽しい時間だったことを伝える。さらに「情緒溢れる夜の京都で会えたのが またさらに特別感を演出してくれて スペシャルな思い出になりました」とつづった。



清水氏は読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」の収録を終えての参加だったようで、「青ジャケットだった主人が 普段からこれ？笑と、めちゃくちゃいじられてました」と、最後は仲の良さを感じさせるエピソードで結んでいた。



松尾は1984年生まれ、大阪府出身。2007年に京都大経済学部を卒業した。4歳からヴァイオリンを始め、大学在学中にプロヴァイオリニストとしてステージデビュー。また、ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」の3代目秘書を務めた。2児の母でもある。



（よろず～ニュース編集部）