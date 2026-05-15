Stray Kids、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンス映像解禁 『Stray Kids : The dominATE Experience』きょう公開
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、きょう15日から全国の映画館にて公開される。今回、本編の冒頭シーン、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンスが解禁となった。
【動画】Stray Kids、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンス映像解禁
Stray Kidsは、2026年3月に発表された「第40回 日本ゴールドディスク大賞」において、アジア部門の最高賞である「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞。さらに「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」「ベスト3アルバム（アジア）」「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（アジア）」も制し、3年連続の受賞、かつ海外アーティスト最多となる4冠を達成。また、翌4月には「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」に2年連続でノミネート。世界的なアーティストとして、その圧倒的な存在感を不動のものにしている。
解禁となるシーンは、約7万人を収容する米・ロサンゼルスの巨大会場、SoFiスタジアムから幕を開ける。会場に「MOUNTAINS」が響き渡る中、Stray Kidsの登場を待ちわびる観客の熱気は最高潮に。Felixの「Are You Ready！」という掛け声とともにステージが開幕すると、会場は瞬時に熱狂に包まれる。壮大なロックサウンドと重厚なヒップホップが融合した「MOUNTAINS」は、ツアーの幕開けを飾るにふさわしい一曲。圧倒的な存在感を世界に知らしめる、圧巻のオープニングシーンとなっている。
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
【動画】Stray Kids、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンス映像解禁
Stray Kidsは、2026年3月に発表された「第40回 日本ゴールドディスク大賞」において、アジア部門の最高賞である「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞。さらに「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」「ベスト3アルバム（アジア）」「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（アジア）」も制し、3年連続の受賞、かつ海外アーティスト最多となる4冠を達成。また、翌4月には「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」に2年連続でノミネート。世界的なアーティストとして、その圧倒的な存在感を不動のものにしている。
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。