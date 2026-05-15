純烈の弟分・“大バズ中”モナキ、“ananすぎる”見たことない姿を披露 表紙＆13ページ特集
純烈の弟分としてデビューした4人組グループ・モナキが、6月24日発売のグラビア週刊誌『anan』2501号スペシャルエディション版（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【写真】列島縦断！モナキ旋風
デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。「純烈」の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的なモナキが、いつもとはまるで別人のようなヘアメイクと衣装で登場する。メンカラスーツなのになんだか世界線が違いすぎるモナキ、ナポレオンジャケットやファーコートでまるでバンドマンのようなモナキなど4人のポテンシャル全開、色香ただよう表情とたたずまいで魅了する。
モナキは2号にわたって特集され、5月20日発売「守れ！夏の肌と髪2026」特集号では、CLOSE UPでオールブラックのスタイリングでクールに登場。7ページにわたり普段なかなか語られない肌と髪ケアについて語っている。
一方、6月24日発売の今回の企画では、13ページにわたって登場。特集に合わせたそれぞれのボディメイクについての話のほか、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、これまでの活動を振り返ってのエモみたっぷりな話も披露。モナキを知らない人にとっては入門編的な1冊、モナキかじりたての初心者・モナキを推している“モナカマ”（ファンネーム）両方におすすめの特集となる。
さらに、4人そろっての爆盛れカットを同誌表紙風にデザインした特製シールが付属。全12種の「バチいけ☆シール」となる。
【写真】列島縦断！モナキ旋風
デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。「純烈」の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的なモナキが、いつもとはまるで別人のようなヘアメイクと衣装で登場する。メンカラスーツなのになんだか世界線が違いすぎるモナキ、ナポレオンジャケットやファーコートでまるでバンドマンのようなモナキなど4人のポテンシャル全開、色香ただよう表情とたたずまいで魅了する。
一方、6月24日発売の今回の企画では、13ページにわたって登場。特集に合わせたそれぞれのボディメイクについての話のほか、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、これまでの活動を振り返ってのエモみたっぷりな話も披露。モナキを知らない人にとっては入門編的な1冊、モナキかじりたての初心者・モナキを推している“モナカマ”（ファンネーム）両方におすすめの特集となる。
さらに、4人そろっての爆盛れカットを同誌表紙風にデザインした特製シールが付属。全12種の「バチいけ☆シール」となる。