ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は14日（日本時間15日）、地元シカゴでのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場する。

村上は現在15本塁打でア・リーグ2位。試合前は守備練習など行い、仲の良いマイドロス二塁手と談笑する場面もあった。

チームは前日まで4連勝で21勝21敗とし、5月以降に勝率5割到達は22年以来4年ぶりとなっている。この日も連勝を継続し、貯金1となるか。

躍進するチームへの注目度が高まっている中で、選手たちを日々どう集中させているのかと問われたベナブル監督は、「それは本当にこのグループがうまくやれている部分だと思う。“今夜チャレンジがある”ということをみんなが分かっているし、それが一番大事なことなんだ」と選手たちへの信頼を強調。前日時点でワイルドカード圏内に入ったことが話題になっても、「順位やその意味合いとかはメディア的な話だったり、外部の話だったりする。このグループは今はただ目の前の3連戦をしっかり戦うことに集中している。そしてその次はまた次の試合に集中するだけなんだ」と力を込めていた。（シカゴ・杉浦大介通信員）