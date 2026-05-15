FRUITS ZIPPER、冠番組イベント第2弾開催決定 今年のテーマは“歌合戦” 男装企画もさらにパワーアップ【公演詳細・コメントあり】
テレビ朝日系バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜 深夜1時25分〜 ※一部地域除く）の番組イベント第2弾が、8月5日に東京国際フォーラム・ホールＡにて開催されることが決定した。
【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル
今回のタイトルは『NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜真夏の七変化歌合戦〜』。コンセプトは“歌合戦”となり、昨年のイベントでも大好評の男装企画をさらにパワーアップさせた「男装歌合戦」や、メンバーが思い思いの人物になりきり歌唱パフォーマンスをする「モノマネ歌合戦」など、イベントオリジナル企画が盛りだくさん。
さらに、ここでしか観ることが出来ない番組特別スペシャルLIVEも開催。今回は映像とダンスをシンクロさせた「プロジェクションダンス」に挑戦。アジアズ・ゴット・タレントで大絶賛されたパフォーマンスグループ・XTRAPと、アメリカズ・ゴット・タレントで日本人初優勝したパフォーマー・蛯名健一の、世界で活躍するパフォーマー2組を講師に迎え、このイベントでしか見られない特別な「RADIO GALAXY」を披露する。
■FRUITS ZIPPER コメント
・月足 天音
前回は参加ができなくて悔しい思いをしたので、今回はすごい盛り上げられるように頑張りたいと思います！
・鎮西 寿々歌
2回目の番組イベントということで、前回の自分たちを超えられるものを作れたらいいなと思います。みなさんワクワクした気持ちをもって、会場にお越しください！
・櫻井 優衣
前回ファンの方たちがすごく楽しんでくれて、今回もこのイベントでしかやらない事とかがあったりするので、自分たちもすごく楽しみです！
・仲川 瑠夏
新しい事にチャレンジするので、ファンのみんなに楽しんでもらえるように一生懸命頑張ります！FRUITS ZIPPERの新しい一面が見れる貴重な時間だと思うので、是非来て欲しいなと思います！
・真中 まな
前回のイベントはもっと出来たなと思ったことがいっぱいあったので、今回は終わったあとに“すごかったでしょ!?”と来てくれたみんなに自信を持って言えるようなイベントにしたいです！
・松本 かれん
絶対大変かも、、、！って不安な気持ちがあるけれど、来てくれるみんなに沢山笑ってもらえるように頑張ります
・早瀬 ノエル
参加してくれたみんなのいい思い出になるように頑張るので、楽しみにしていてください！
【イベント概要】
■日時：2026年8月5日（水）
昼の部 開場13:00／開演14:30
夜の部 開場17:30／開演19:00
■会場：東京国際フォーラム・ホールA
■出演：FRUITS ZIPPER・井口浩之（ウエストランド） ほか
【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル
今回のタイトルは『NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜真夏の七変化歌合戦〜』。コンセプトは“歌合戦”となり、昨年のイベントでも大好評の男装企画をさらにパワーアップさせた「男装歌合戦」や、メンバーが思い思いの人物になりきり歌唱パフォーマンスをする「モノマネ歌合戦」など、イベントオリジナル企画が盛りだくさん。
■FRUITS ZIPPER コメント
・月足 天音
前回は参加ができなくて悔しい思いをしたので、今回はすごい盛り上げられるように頑張りたいと思います！
・鎮西 寿々歌
2回目の番組イベントということで、前回の自分たちを超えられるものを作れたらいいなと思います。みなさんワクワクした気持ちをもって、会場にお越しください！
・櫻井 優衣
前回ファンの方たちがすごく楽しんでくれて、今回もこのイベントでしかやらない事とかがあったりするので、自分たちもすごく楽しみです！
・仲川 瑠夏
新しい事にチャレンジするので、ファンのみんなに楽しんでもらえるように一生懸命頑張ります！FRUITS ZIPPERの新しい一面が見れる貴重な時間だと思うので、是非来て欲しいなと思います！
・真中 まな
前回のイベントはもっと出来たなと思ったことがいっぱいあったので、今回は終わったあとに“すごかったでしょ!?”と来てくれたみんなに自信を持って言えるようなイベントにしたいです！
・松本 かれん
絶対大変かも、、、！って不安な気持ちがあるけれど、来てくれるみんなに沢山笑ってもらえるように頑張ります
・早瀬 ノエル
参加してくれたみんなのいい思い出になるように頑張るので、楽しみにしていてください！
【イベント概要】
■日時：2026年8月5日（水）
昼の部 開場13:00／開演14:30
夜の部 開場17:30／開演19:00
■会場：東京国際フォーラム・ホールA
■出演：FRUITS ZIPPER・井口浩之（ウエストランド） ほか