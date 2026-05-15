トンネル内部などを見学

NEXCO東日本が6月に開催する「横浜環状南線インフラツアー」の参加者を募集しています。

【超貴重!?】これが建設中の「横浜環状南線ツアー」です（画像）

横浜環状南線は首都高湾岸線や横浜横須賀道路と連絡して「圏央道」の一部を構成する道路です。完成後は、横浜南部から湘南方面へのアクセス性を大きく向上させるほか、東名高速の代替ルートとして首都圏ひいては日本の新たな大動脈となることが期待されています。

同ツアーでは、NATM（新オーストリアトンネル工法）としては世界最大級のトンネル断面を誇る大規模構造「釜利谷庄戸トンネル」、すでにシールドの掘進を完了している「桂台トンネル」、大規模開削工事がこれから最盛期を迎える「公田IC」などをバスで巡りながら、現場を間近で見学できます。

ツアーは6月18日（木）と19日（金）に実施。いずれの日程も9時開始の午前の部と、13時開始の午後の部が設定され、計4回行われます。所要時間はいずれも約3時間30分です。

旅行代金は大人・子ども共通で4000円。募集人数は各回最大20人です。発着場所は、横浜駅東口のYCAT前バス乗降場となります。NEXCO東日本ウェブサイト「ドラぷらの旅」から申し込みできます。

※なお、申し込みがすでに満員に達している場合があります。