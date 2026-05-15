関係のよくない親を看取るということ 第3回 母までが“幼児虐待”をする毒親になった理由――父の口癖は「誰の金で養のうてもろてるんや」学費も自分で払い……

関係のよくない親を看取るということ 第3回 母までが“幼児虐待”をする毒親になった理由――父の口癖は「誰の金で養のうてもろてるんや」学費も自分で払い……