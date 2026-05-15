Café Kitsunéの初夏限定メニュー♡桃ソーダやマンゴータルトで爽やかな季節を満喫

初夏の訪れにぴったりなシーズナルメニューが、Café Kitsunéに登場♡2026年5月19日（火）より、みずみずしいフルーツを使ったドリンクや、店舗限定のスイーツが発売されます。桃やブルーベリー、マンゴー、グリオットチェリーなど、夏気分を盛り上げる素材を贅沢に使用。見た目にも華やかなラインアップは、カフェタイムをより特別なものにしてくれそうです。

初夏を彩る爽やかドリンク

初夏メニューのドリンクは、爽快感とフルーティーな味わいが魅力。

「Earl Grey Peach Soda-アールグレイピーチソーダ（COLD）」は、カルダモンとピーチを合わせた自家製シロップに、香り高いアールグレイティーを合わせたフロートドリンクです。

バニラアイスが溶けることで、まろやかな味わいへ変化するのもポイント。イートイン・テイクアウトともに950円です。

「Blueberry Green Smoothie-ブルーベリーグリーンスムージー（COLD）」は、ブルーベリーやバナナ、ヨーグルトに加え、セロリやレモンをブレンドしたヘルシーな一杯。

濃厚ながら後味は爽やかで、暑い季節にもぴったりです。価格はイートイン・テイクアウトともに950円。

※ドリンクは岡山店を除く全店で販売。

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店舗限定スイーツに注目♡

青山店限定の「Tarte au Jasmin Tropical-トロピカルジャスミンタルト」は、ジャスミン香るカスタードとマンゴーを合わせた華やかなタルト。

ライムのシブーストクリームやココナッツの風味が絶妙に重なり、初夏らしい爽やかな味わいに仕上がっています。イートイン限定1,200円。

「Banana Bread with Espresso Butter-バナナブレッド エスプレッソバター添え」は、完熟バナナを使用したしっとり食感のケーキ。

くるみの香ばしさと濃厚なエスプレッソバターが相性抜群です。青山店・大阪店限定で、イートイン・テイクアウトともに600円。

さらに、青山店・大阪店・京都店限定で登場する「Tiramisu Jelly Cardamon-ティラミスコーヒーゼリー（カルダモン風味）」は、大人っぽい味わいが魅力。

カルダモン香るコーヒーゼリーにマスカルポーネクリームを重ね、コーヒー豆やカカオパウダーをトッピング。イートイン限定800円です。

大阪限定ドーナツも見逃せない

大阪店限定では、キツネ型のオリジナル生ドーナツを使った2種類のスイーツが登場。

「Kitsuné Doughnut Griotte Cherry-キツネドーナツ グリオットチェリー」は、艶やかなチェリーゼリーで包み込んだ華やかな一品。

中には甘酸っぱいグリオットチェリークリームがたっぷり入り、ピスタチオやアメリカンチェリーが彩りを添えます。イートイン・テイクアウト750円。

「Kitsuné Doughnut Kinako-キツネドーナツ きなこ」は、香ばしいきなこクリームに、わらび餅とあんこを合わせた和テイストのドーナツ。

もちもち食感と優しい甘さがクセになる味わいです。イートイン・テイクアウト700円。

初夏だけの特別メニューを楽しんで

季節のフルーツを贅沢に使ったCafé Kitsunéの初夏メニューは、見た目の可愛さだけでなく、素材の組み合わせにもこだわったラインアップ。

店舗限定メニューも豊富なので、訪れる場所によって違った楽しみ方ができるのも魅力です♪

暑くなるこれからの季節、爽やかなドリンクやスイーツとともに、心ほどけるカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。