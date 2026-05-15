正直すぎる石けんメーカー！「万人には合いません」で大ヒット！
5月14日（木）に放送した「カンブリア宮殿【正直すぎる石けんメーカー！「万人には合いません」で大ヒット！】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！
【動画】
大阪・八尾市にある小さな石けんメーカー｢木村石鹸工業｣が注目されている。1924年創業の100年企業だが、ヒットの理由がユニークだ。自社ブランドの「12/JU-NI（じゅうに）」は、くせ毛や寝ぐせに悩む人向けに作ったシャンプーだが、パッケージや広告に｢合う人と合わない人がいます｣と、万人向けではないことを明記。すると“正直すぎる”と話題になり売り上げが3倍に、生産が間に合わない事態となった。
木村石鹸ではボディソープやシャンプーから台所・風呂・洗濯機用洗剤にいたるまで次々と新しい商品が生まれているが、そのほとんどが会社の指示ではなく、現場の社員が自主的に開発している。ヒット商品「12/JU-NI」をたったひとりで生み出した社員は、いま単身で沖縄に移住、南国の植物の研究にいそしんでいる。背景にあったのは｢自己申告給与制度｣と呼ばれる、自分の給与を自分で提案するという驚きの仕組みだった。
100年企業を改革に導いた4代目社長・木村祥一郎。曾祖父が創業し、祖父から父親へと繋いできた歴史ある石けん会社だが、木村は幼い頃から家業を継ぐのは嫌だった。大学時代に友人と起業したITの会社は順調に成長していたが、実家からSOSの連絡があり、しぶしぶ家業に戻ることになった。OEM中心の伝統的な石けん会社で、どうやって自社ブランドを立ち上げヒットさせたのか？そこには、意外な戦略があった。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】木村石鹸工業 社長 木村祥一郎
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
【ホームページ】
【公式Facebook】
【公式X】@cambrian_palace
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合う人と合わない人がいます
大阪・八尾市にある小さな石けんメーカー｢木村石鹸工業｣が注目されている。1924年創業の100年企業だが、ヒットの理由がユニークだ。自社ブランドの「12/JU-NI（じゅうに）」は、くせ毛や寝ぐせに悩む人向けに作ったシャンプーだが、パッケージや広告に｢合う人と合わない人がいます｣と、万人向けではないことを明記。すると“正直すぎる”と話題になり売り上げが3倍に、生産が間に合わない事態となった。
給料は自分で決める!？自己申告給与制度とは
木村石鹸ではボディソープやシャンプーから台所・風呂・洗濯機用洗剤にいたるまで次々と新しい商品が生まれているが、そのほとんどが会社の指示ではなく、現場の社員が自主的に開発している。ヒット商品「12/JU-NI」をたったひとりで生み出した社員は、いま単身で沖縄に移住、南国の植物の研究にいそしんでいる。背景にあったのは｢自己申告給与制度｣と呼ばれる、自分の給与を自分で提案するという驚きの仕組みだった。
絶対に継ぎたくなかった
100年企業を改革に導いた4代目社長・木村祥一郎。曾祖父が創業し、祖父から父親へと繋いできた歴史ある石けん会社だが、木村は幼い頃から家業を継ぐのは嫌だった。大学時代に友人と起業したITの会社は順調に成長していたが、実家からSOSの連絡があり、しぶしぶ家業に戻ることになった。OEM中心の伝統的な石けん会社で、どうやって自社ブランドを立ち上げヒットさせたのか？そこには、意外な戦略があった。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】木村石鹸工業 社長 木村祥一郎
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
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【公式Facebook】
【公式X】@cambrian_palace