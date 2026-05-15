あのちゃん、母親にプレゼントした“高額”母の日ギフトを明かす「自分にもそんな大金なかなか使わない」
アーティスト・タレントのあのが、12日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波♪』（毎週火曜 深2：00）に出演。母親に送った“母の日”のプレゼントを明かした。
【写真】「これ昔母が買ってくれた洋服だョ」母親がプレゼントしてくれたミニワンピースを着たあのちゃん
同番組は、気になるゲストを自宅に招き、飼い猫の“ササキ”（霜降り明星・粗品 ※声の出演）とタッグを組んで素顔を掘り下げる音楽トークバラエティ。
この日は、ゲストの歌手で俳優・三宅健と共に、“電電ジェンガ”というゲーム企画を実施。ジェンガを崩さずに積めれば、（ジェンガに）書いてある質問や指示を相手にぶつけることができるというルールで「“本当に綺麗だった”すさまじいスター性を感じたある後輩は？」「直近でフォローした有名人は？」など、さまざまな質問が投げかけられた。
冒頭、猫の“ササキ”から「この間、母の日でしたが、お母さんに何かプレゼントしたことありますか？」と質問が飛ぶと、あのちゃんは「プレゼントはしたことあります。この間、あげるつもりはなかったけど、60万円のティファニーのネックレスあげました」と、今年の母の日の贈り物について明かした。
“ササキ”が「あげるつもりなかったっていうのはどういうこと？」と聞くと、「なんか、ティファニーが街中に現われて、吸い込まれるように行った」とふと思い立って選び、購入したことを説明。
それを聞いた“ササキ”が「そうなん？へぇ〜、太っ腹。うれしいやろうなそれ」とリアクションすると、あのちゃんは「自分にもそんな大金なかなか使わないから」と話し、母が贈り物を喜んでくれていたことを明かしていた。
【写真】「これ昔母が買ってくれた洋服だョ」母親がプレゼントしてくれたミニワンピースを着たあのちゃん
同番組は、気になるゲストを自宅に招き、飼い猫の“ササキ”（霜降り明星・粗品 ※声の出演）とタッグを組んで素顔を掘り下げる音楽トークバラエティ。
この日は、ゲストの歌手で俳優・三宅健と共に、“電電ジェンガ”というゲーム企画を実施。ジェンガを崩さずに積めれば、（ジェンガに）書いてある質問や指示を相手にぶつけることができるというルールで「“本当に綺麗だった”すさまじいスター性を感じたある後輩は？」「直近でフォローした有名人は？」など、さまざまな質問が投げかけられた。
“ササキ”が「あげるつもりなかったっていうのはどういうこと？」と聞くと、「なんか、ティファニーが街中に現われて、吸い込まれるように行った」とふと思い立って選び、購入したことを説明。
それを聞いた“ササキ”が「そうなん？へぇ〜、太っ腹。うれしいやろうなそれ」とリアクションすると、あのちゃんは「自分にもそんな大金なかなか使わないから」と話し、母が贈り物を喜んでくれていたことを明かしていた。