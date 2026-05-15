◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)

中日はDeNA戦で延長12回のすえ0-0で引き分けで終わりましたが、試合では選手らの好プレーが光りました。

3回、DeNAに2アウト3塁と先制のピンチとなると、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目を右中間に飛ばします。落ちるかと思われましたが、ライトのカリステ選手が爆走でボールをキャッチ。帽子が脱げるほどの全力疾走でチームのピンチを救いました。このプレーにヒュンメル選手も思わず苦笑いを浮かべました。

さらに延長10回2アウト1塁の場面で、京田陽太選手がライト線へ打球を飛ばすと、セカンドの田中幹也選手がスライディングでボールをキャッチ。そのままフェンス激突の勢いでしたが、田中選手はキャッチしたボールを高々と掲げアピール。駆け寄ったカリステ選手も拍手でたたえました。

それだけでなく、延長12回先頭打者の宮粼敏郎選手のバウンドした難しい打球を村松開人選手が素手でキャッチ。すぐさま一塁に送球しアウトに仕留めました。

試合は打線が3安打と得点につながりませんでしたが、投手陣の好投に光る守備で無失点としました。