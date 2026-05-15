短いパッティングではパターの軌道が変わって見える秘密とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

短いパッティングではパターの軌道が変わって見える秘密とは

短いパッティングはイントゥインに見えない

「イントゥインが正しい」という話をしても、「○○プロのストロークは真っすぐ引いて、真っすぐ出しているように見えるけど、どうして？」という質問を受けることがあります。おそらくそれは、ショートパットのストロークではないでしょうか。イントゥインといっても、テークバックで思いっきりインサイドに引くわけではなく、その湾曲はごくわずか。特にヘッドの動きが少ないショートパットでは、イントゥインには見えないことが多いでしょう。

レッスンで、「ストレート軌道を意識しましょう」というフレーズも、ショートパットに特化したレッスンで使われることが多いようです。特に引っかけ気味の人に対して、「ヘッドを真っすぐ出すイメージでストロークしたほうがいいですよ」ということを言っているのでしょう。しかし、いかなる場合も軌道そのものが、ストレートになることはないのです。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也