今回は、産後直後にもかかわらず、家の大掃除をさせた義母に復讐したエピソードを紹介します。

「お腹切ったぐらいで怠けるな！」

「この前、帝王切開で出産しましたが、義母は退院したばかりの私に、部屋の大掃除をするよう命令してきました。さらに、洗い物や料理などの家事までやれと偉そうに言ってきたんです。

『帝王切開したばかりなのに……』とモヤモヤしましたし、『義母がやってくれればいいのに』とも思いました。ただ、私がまだお腹の傷が痛いと言うと、『お腹切ったぐらいで怠けるな！』と怒鳴ってきたんです。

さらに義母は、生まれてきた子どもの顔を見て、『息子に全然似ていないけど、本当に息子との子なのか』と耳を疑うような発言までしてきました。ちなみに私は、義母に暴言を吐かれている間の会話をすべて録音していました。そして義母に復讐するため、義父にその録音を聞かせたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2026年2月）

▽ いろいろありえない義母ですね。ちなみにこの後、義母は義父に見放され、離婚することになったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。