長嶋一茂と高嶋ちさ子、ハワイで食事。酔っ払いに囲まれたちさ子が“借りてきた猫”状態に

5月15日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、どちらが多数派かを当てる「ザワつく！究極の2択」に挑む。

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2つの絶品グルメを目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか？ 老若男女約1000人に大調査し、多数派はどちらかを当てるこの企画。

今回のテーマは今、ブームになっている2大スイーツ対決「ドーナツVSクレープ」。

多数派を当てたら味わえるごほうびグルメのVTRが流れると、甘いものに目がないザワつくトリオは「これ食べてみたい！」を連発する。

3人はそれぞれどちらを選び、いくら賭けるのか？ そして多数派はどちらで、ごほうびを味わう権利をゲットするのは誰なのか？

一茂が「マジでーー!? えええーー！」と絶叫する衝撃展開が待ち受ける。

また番組では、先日、一茂がちさ子と共通の友人たちとハワイで食事を楽しんだことを振り返る。

ちさ子はお酒が飲めないため、一茂を含めた3人でワインを3本あけたというが、そのとき酔っ払いに囲まれたちさ子が“借りてきた猫”のようにおとなしかったと話す。

当のちさ子は「好きなタイプの酔っ払い」と「嫌いなタイプの酔っ払い」がいると言い出す。