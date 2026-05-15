TOPIX先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3909ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3974.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3911.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3909.00ポイント 15日夜間取引終値
3883.70ポイント 5日移動平均
3879.27ポイント 14日TOPIX現物終値
3848.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3784.94ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3721.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3714.41ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3658.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3595.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
3412.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3974.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3911.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3909.00ポイント 15日夜間取引終値
3883.70ポイント 5日移動平均
3879.27ポイント 14日TOPIX現物終値
3848.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3784.94ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3721.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3714.41ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3658.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3595.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
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