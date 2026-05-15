　15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3909ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3974.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3911.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3909.00ポイント　　15日夜間取引終値
3883.70ポイント　　5日移動平均
3879.27ポイント　　14日TOPIX現物終値
3848.11ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3784.94ポイント　　25日移動平均
3779.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3721.77ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3714.41ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3658.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3595.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3412.43ポイント　　200日移動平均

株探ニュース