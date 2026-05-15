15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3909ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3974.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

3911.28ポイント ボリンジャーバンド2σ

3909.00ポイント 15日夜間取引終値

3883.70ポイント 5日移動平均

3879.27ポイント 14日TOPIX現物終値

3848.11ポイント ボリンジャーバンド1σ

3800.25ポイント 一目均衡表・転換線

3784.94ポイント 25日移動平均

3779.75ポイント 一目均衡表・基準線

3721.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3714.41ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3658.60ポイント ボリンジャーバンド2σ

3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3595.43ポイント ボリンジャーバンド3σ

3412.43ポイント 200日移動平均



株探ニュース