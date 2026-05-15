　15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の803ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

861.22ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
836.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
819.40ポイント　　5日移動平均
812.33ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
803.52ポイント　　14日東証グロース市場250指数現物終値
803.00ポイント　　15日夜間取引終値
789.00ポイント　　一目均衡表・転換線
787.88ポイント　　25日移動平均
771.50ポイント　　一目均衡表・基準線
763.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
753.16ポイント　　75日移動平均
738.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
737.73ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
714.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
713.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース