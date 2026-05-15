15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の803ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



861.22ポイント ボリンジャーバンド3σ

836.78ポイント ボリンジャーバンド2σ

819.40ポイント 5日移動平均

812.33ポイント ボリンジャーバンド1σ

803.52ポイント 14日東証グロース市場250指数現物終値

803.00ポイント 15日夜間取引終値

789.00ポイント 一目均衡表・転換線

787.88ポイント 25日移動平均

771.50ポイント 一目均衡表・基準線

763.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ

753.16ポイント 75日移動平均

738.98ポイント ボリンジャーバンド2σ

737.73ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

714.54ポイント ボリンジャーバンド3σ

713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース