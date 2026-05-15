“なんとなく太く見える”原因は体幹かも。腰まわりをスッキリ見せる簡単習慣
体重は変わっていないのに、「腰まわりだけ重たく見えるようになってきた」と感じている人は少なくないでしょう。大人世代は筋力の低下や姿勢の崩れによって、体のラインが以前よりぼやけて見えやすくなります。特に影響を受けやすいのが“体幹”。支える力が弱くなると、腰まわりに丸みが出やすくなり、全体のシルエットまで重たく見えてしまうことがあるのです。
そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【バシスタアーサナ】。腹筋まわりや脇腹を意識しながら、スッキリ見えする体型づくりをサポートしてくれます。
【STEP１】まずは“支える準備”を整える
【STEP２】体を横へ開いて脇腹を意識
片側へ体を開き、足を重ねて横向きに。下側の手で床を押しながら体を持ち上げ、上側の手は腰へ添えます。このとき、腰が落ちないよう注意。脇腹から腰にかけて“引き上がる感覚”を意識しましょう。
【STEP３】一直線をキープして引き締め感アップ
上側の腕を天井へ伸ばし、視線は指先へ。頭から足先まで一直線を保ったまま３〜５呼吸（30秒間）キープします。下の手でしっかり床を押し続けることで、腹筋まわりをしっかり刺激しましょう。続けて反対側も同様に行います。
▶︎効かせるコツ
体を“一直線を保つ”ことを優先するのがポイント。体が沈むと体幹への刺激が抜けやすくなるため、首から腰、足先までを長く保つ意識が大切です。呼吸を止めずに行うことで、力みにくくなり、自然と姿勢も整いやすくなります。
体幹が安定すると、姿勢や重心バランスが整い、腰まわりのシルエットは自然と軽やかに見えやすくなります。まずは１日１セットから。無理なく続けながら、“なんとなく太く見える”を少しずつ改善していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、トレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼なんとなく重たい“腰まわり”に効く。ねじるだけで整う「大人の体幹リセット習慣」