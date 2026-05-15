柳楽優弥主演の衝撃映画、公開10年 のちに結婚の美男美女が“監禁する側・される側”で出演
新井英樹の同名コミックを実写化した『宮本から君へ』や西島秀俊主演の『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』の真理子哲也が、オリジナル脚本を映像化したアクション・ヴァイオレンス映画『ディストラクション・ベイビーズ』。当時の若手実力派キャストを揃えた本作の公開から今年で10年。ここでは、刹那的な暴力で彩られた物語を抜群の演技力で体現したキャスト陣についてまとめてみたい。
【写真】月9主演、大河出演中俳優も！『ディストラクション・ベイビーズ』キャストの今
■柳楽優弥
両親を早くに亡くし、港町でケンカに明け暮れる主人公・芦原泰良を演じたのは『誰も知らない』で第57回カンヌ国際映画祭の男優賞を受賞している柳楽優弥。すでに数多くの話題作に出演していた柳楽だが、本作では第90回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞などの賞を受賞。以降も『浅草キッド』（大泉洋とダブル主演）、『ガンニバル』シリーズ（Disney+ Star）、『ライオンの隠れ家』（TBS系）、Netflixシリーズ『九条の大罪』などの作品で主演を務めている。さらに10月には主演映画『RYUJI 竜二』の公開も控えている。
■菅田将暉
泰良に興味を持ち、共に無軌道な暴力へ走ることになる高校生・北原裕也を演じていたのが菅田将暉。本作以降、菅田は『帝一の國』、『アルキメデスの大戦』、『Cloud クラウド』、『サンセット・サンライズ』など多数の映画で主演を務め、さらに『3年A組‐今から皆さんは、人質です‐』（日本テレビ系）、『コントが始まる』（日本テレビ系）、劇場版も製作された『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）などのテレビドラマにも主演した。現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で竹中半兵衛を演じているほか、6月公開の時代劇映画『黒牢城』では黒田官兵衛を演じている。
■小松菜奈
自動車を盗んだ泰良と裕也によって拘束されるキャバクラ嬢・那奈を演じたのは、2014年に女優デビューしていた小松菜奈。彼女は翌年公開の『沈黙 ‐サイレンス‐』をはじめ『坂道のアポロン』、『恋は雨上がりのように』、『さよならくちびる』、『余命10年』、『8番出口』などの話題作に数多く出演。プライベートでは本作や『溺れるナイフ』、『糸』などの作品で共演した菅田と結婚。2024年3月には第1子出産を公表している。
■柳楽優弥
両親を早くに亡くし、港町でケンカに明け暮れる主人公・芦原泰良を演じたのは『誰も知らない』で第57回カンヌ国際映画祭の男優賞を受賞している柳楽優弥。すでに数多くの話題作に出演していた柳楽だが、本作では第90回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞などの賞を受賞。以降も『浅草キッド』（大泉洋とダブル主演）、『ガンニバル』シリーズ（Disney+ Star）、『ライオンの隠れ家』（TBS系）、Netflixシリーズ『九条の大罪』などの作品で主演を務めている。さらに10月には主演映画『RYUJI 竜二』の公開も控えている。
■菅田将暉
泰良に興味を持ち、共に無軌道な暴力へ走ることになる高校生・北原裕也を演じていたのが菅田将暉。本作以降、菅田は『帝一の國』、『アルキメデスの大戦』、『Cloud クラウド』、『サンセット・サンライズ』など多数の映画で主演を務め、さらに『3年A組‐今から皆さんは、人質です‐』（日本テレビ系）、『コントが始まる』（日本テレビ系）、劇場版も製作された『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）などのテレビドラマにも主演した。現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で竹中半兵衛を演じているほか、6月公開の時代劇映画『黒牢城』では黒田官兵衛を演じている。
■小松菜奈
自動車を盗んだ泰良と裕也によって拘束されるキャバクラ嬢・那奈を演じたのは、2014年に女優デビューしていた小松菜奈。彼女は翌年公開の『沈黙 ‐サイレンス‐』をはじめ『坂道のアポロン』、『恋は雨上がりのように』、『さよならくちびる』、『余命10年』、『8番出口』などの話題作に数多く出演。プライベートでは本作や『溺れるナイフ』、『糸』などの作品で共演した菅田と結婚。2024年3月には第1子出産を公表している。