『口に関するアンケート』“ゾワっ”衝撃の場面写真＆禁断の幕間映像解禁
板垣李光人が主演する清水崇監督作『口に関するアンケート』（7月3日公開）より、“ゾワっとする”衝撃の場面写真11点が一挙解禁。併せて、劇場を震撼させた禁断の幕間映像も公開された。
【動画】運命を狂わせる『口に関するアンケート』幕間映像
原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポプラ社）。一度見たら忘れられない手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として、SNSを中心に話題が拡散し、累計32万部を突破した。
心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生がこつぜんと姿を消した。残されたのは墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけ。あの夜、いったい何が起きていたのか？ 証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか…。
主演の板垣は、墓地への肝試しに行こうと言い出した大学生グループの一人である主人公・村井翔太役を演じる。肝だめしに参加した、少し毒舌な大学生・竜也に綱啓永、陽気な女子大生・杏に吉川愛、霊感のようなものを持つ女子大生・美玲にガールズグループ「ME：I」のリーダー・MOMONA。面白半分のノリで墓地を訪れた大学生・堀田をダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS」の森愁斗、堀田に強制的に墓地へ連れてこられてしまう気の弱い大学生・川瀬をボーイズグループ「TAGRIGHT」の西山智樹が演じる。
この度、若者たちが直面する戦慄の瞬間を捉えた場面写真11点が一挙解禁。
翔太（板垣）が何かに怯えるように一点を見つめる緊迫した表情や、彼と共に墓地を訪れた竜也（綱）、杏（吉川）、美玲（MOMONA）が怪訝そうに看板を見つめる姿は、まさに逃げ場のない恐怖の幕開けを予感させる。
また、明るい昼間の大学内で恐怖に顔を歪める竜也と彼を支える美玲や、不機嫌そうに立ち尽くす杏、そして、翔太が泣き笑いを浮かべながら叫ぶ狂気的な表情を切り取ったカットも。何が起きたかはわからないが、言い知れぬ「違和感」が漂っている。
さらに、堀田（森）と川瀬（西山）が身を乗り出すように真剣な面持ちで画面を凝視する様子は、彼らが「あの夜」の真相、そして不可解な現象の核心へと近づいていく過程を物語る。
ほかにも、木にびっしりと付着したセミの抜け殻、木の前でピースサインをする顔が塗りつぶされた2人の女性、誰もいない夜の墓地など、視覚的にも心理的にも恐怖をあおるカットが並ぶ。
加えて、消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁（中村獅童）の険しい表情と、事件の真相に迫ろうとする週刊誌記者・西（柄本時生）が何かをたくらむような姿も。映画オリジナルキャラクターである彼らが、大学生たちの「証言」とどう交錯していくのか、物語のさらなる奥行きを感じさせる写真となっている。
併せて公開されたのは、これまで劇場でしか見ることができなかった30秒の「幕間映像」。真っ赤な緞帳（どんちょう）が開くと、そこには無機質な空間に並ぶ大学生たちの姿。彼らのどこか違和感漂う顔のアップとともに、「肝試しに行ったことはありますか？」「“呪われた木”の噂を聞いたことはありますか？」「セミの鳴き声は好きですか？」「友人の悪口を言ったことがありますか？」「口は災いの元だと思いますか？」といった「アンケート」が次々と投げかけられる。
問いが進むにつれて不穏な空気が漂い、最後には「今、このアンケートに答えている場所は安全ですか？」という、観客の足元を揺るがすような問いが突きつけられる。ラストに映し出される、涙を流しながら一点を見つめる翔太の表情。その瞳が捉えているのは、抗えない真実か、それとも――。画面越しに「ご協力」を強いる、本作ならではの没入型恐怖体験を味わえる映像となっている。
映画『口に関するアンケート』は、7月3日全国公開。
【動画】運命を狂わせる『口に関するアンケート』幕間映像
原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポプラ社）。一度見たら忘れられない手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として、SNSを中心に話題が拡散し、累計32万部を突破した。
主演の板垣は、墓地への肝試しに行こうと言い出した大学生グループの一人である主人公・村井翔太役を演じる。肝だめしに参加した、少し毒舌な大学生・竜也に綱啓永、陽気な女子大生・杏に吉川愛、霊感のようなものを持つ女子大生・美玲にガールズグループ「ME：I」のリーダー・MOMONA。面白半分のノリで墓地を訪れた大学生・堀田をダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS」の森愁斗、堀田に強制的に墓地へ連れてこられてしまう気の弱い大学生・川瀬をボーイズグループ「TAGRIGHT」の西山智樹が演じる。
この度、若者たちが直面する戦慄の瞬間を捉えた場面写真11点が一挙解禁。
翔太（板垣）が何かに怯えるように一点を見つめる緊迫した表情や、彼と共に墓地を訪れた竜也（綱）、杏（吉川）、美玲（MOMONA）が怪訝そうに看板を見つめる姿は、まさに逃げ場のない恐怖の幕開けを予感させる。
また、明るい昼間の大学内で恐怖に顔を歪める竜也と彼を支える美玲や、不機嫌そうに立ち尽くす杏、そして、翔太が泣き笑いを浮かべながら叫ぶ狂気的な表情を切り取ったカットも。何が起きたかはわからないが、言い知れぬ「違和感」が漂っている。
さらに、堀田（森）と川瀬（西山）が身を乗り出すように真剣な面持ちで画面を凝視する様子は、彼らが「あの夜」の真相、そして不可解な現象の核心へと近づいていく過程を物語る。
ほかにも、木にびっしりと付着したセミの抜け殻、木の前でピースサインをする顔が塗りつぶされた2人の女性、誰もいない夜の墓地など、視覚的にも心理的にも恐怖をあおるカットが並ぶ。
加えて、消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁（中村獅童）の険しい表情と、事件の真相に迫ろうとする週刊誌記者・西（柄本時生）が何かをたくらむような姿も。映画オリジナルキャラクターである彼らが、大学生たちの「証言」とどう交錯していくのか、物語のさらなる奥行きを感じさせる写真となっている。
併せて公開されたのは、これまで劇場でしか見ることができなかった30秒の「幕間映像」。真っ赤な緞帳（どんちょう）が開くと、そこには無機質な空間に並ぶ大学生たちの姿。彼らのどこか違和感漂う顔のアップとともに、「肝試しに行ったことはありますか？」「“呪われた木”の噂を聞いたことはありますか？」「セミの鳴き声は好きですか？」「友人の悪口を言ったことがありますか？」「口は災いの元だと思いますか？」といった「アンケート」が次々と投げかけられる。
問いが進むにつれて不穏な空気が漂い、最後には「今、このアンケートに答えている場所は安全ですか？」という、観客の足元を揺るがすような問いが突きつけられる。ラストに映し出される、涙を流しながら一点を見つめる翔太の表情。その瞳が捉えているのは、抗えない真実か、それとも――。画面越しに「ご協力」を強いる、本作ならではの没入型恐怖体験を味わえる映像となっている。
映画『口に関するアンケート』は、7月3日全国公開。