４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮの美女っぷりにファンはくぎ付けになった。

ＫＡＮＯＮは、ブランド「ＭＩＵ ＭＩＵ」が一夜限りで開催したイベント「Ｍｉｕ Ｍｉｕ Ｊａｚｚ Ｃｌｕｂ」に参加。「ＭＩＵ ＭＩＵ」のファッショに身を包んだ姿をＸ（旧ツイッター）インスタグラムにアップした。ファッション誌「フィガロジャポン」のアカウントにも、その様子がアップされ、ＫＡＮＯＮが「いいね！」を押して紹介した。

ロングヘアをアップにまとめ、ブラウン系の濃いめのアイメイクも新鮮。襟付きのワンピースを上品に着こなした。

ＫＡＮＯＮといえば黒髪ロングのストレートヘアに、制服の衣装がトレードマークだが、この日はガーリーに変ぼう。コメント欄には「圧倒的美、、、、！モデルさんすぎる」「リーダーズの時とまた違った印象で、誰？！ってなった。アップのヘアスタイルも素敵」「えええやばいです。綺麗すぎる美しすぎる」「なかなか見れないアップスタイル」「いつの間にかお姉さんになってる！？」「エエ！？可愛すぎるすみません」「かわいすぎて仕事が手に付きません」「超絶美女」と絶賛。

ネット上でも「美しすぎだろ、朝から驚いたわ」「誰かと思った」「素敵な女性て感じでキラキラ眩（まぶ）しい。寝ないといけないのに目が覚めました」「ビジュ大爆発」「なにこれモデルさんですよね！？」「ＫＡＮＯＮちゃんすんごく綺麗で夜中にひっくり返った〜」「びっくらこいた」と大反響だった。