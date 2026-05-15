◆米男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米プロ選手権 第１日（１４日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３４９ヤード、パー７０）

１４年連続１４度目の出場となる松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７０でホールアウトした。「タフなコンディションのなかで悪くないスタートだったと思う。混戦なので、団子になっているので、一つ落とせば予選カットがあり得る感じ。明日、しっかりといいプレーができるようにしたい」と振り返った。

５番パー３で第１打を１・２メートルにつけてバーディーを先行させたが、８番パー３は１打目をグリーン左に外しボギーを喫した。１０番では左ラフからの２打目がグリーン左手前へ。手前の池には落ちず傾斜に残ったが、奧５メートルからのパーパットはカップ縁で止まり１オーバーに落とした。

１１番で５メートルのスライスラインをねじ込みパーをセーブするなど、粘りのプレーを続けた。１３番では１２１ヤードの第２打を３メートル半につけてイーブンパーに戻し、１８番はフェアウェーからピン奧５メートルに運んだが、バーディーパットが惜しくもカップをそれた。

今年の全米プロ選手権の会場はフィラデルフィア郊外のペアロニミンクＧＣで、名匠ドナルド・ロスが設計。男子メジャーが開催されるのは１９６２年の全米プロ選手権以来で、６４年ぶり２度目になる。オリジナルのデザインに戻すため２０１６年から大規模な修復を施し、バンカーの数を７４から１７４に増やした。