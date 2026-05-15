元AKB48のタレント西野未姫(27)が8日に第2子男児を出産したことをインスタグラムで報告した。「元気な男の子」としている。夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱(58)も同様に報告した。



【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱く西野 幸せ笑顔満開

西野は13日にインスタで「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と投稿。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました!!2人のママになれてとても幸せです 4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と新生児を抱いた家族4ショットを投稿した。山本も「第二子誕生よーーー!みなさん引き続きよろしくねー 山本ファミリーが増えたのよ」と出産直後とみられる西野が赤ちゃんを抱いた写真を投稿した。



2人には続々と祝福の言葉が届き、北斗晶は「みきちゃん ご出産おめでとう御座います 一姫二太郎 最高だね～」とコメント。ほかにも「みきちゃんおめでとう」と祝福の声が寄せられている。



西野は極楽とんぼの山本と2022年11月に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めた。24年10月に第1子となる長女を出産している。



（よろず～ニュース編集部）