ゴールデンウィーク中も多くの観客が詰めかけ、にぎわいを見せているプロ野球の各スタジアム。試合前のマウンドには著名人たちが登板、熱戦ムードを盛り上げている。



【写真】美女モデルのドッキリ衣装に球場クギ付け！

AKB48の元「エース」前田敦子は背番号9の巨人ユニホームで登場。可憐なサウスポー投球を魅せた。モデルの青野楓は背中のパックリ空いた大胆な衣装で球場の視線を独り占め。投手ではなく捕手を務め、阪神OB能見篤史氏の投球を見事にキャッチした。



タレントの藤本美貴は故郷・北海道で笑顔の凱旋登板。日本テレビ元アナウンサーでタレントの上田まりえも「鳥取デー」と銘打ったオリックスの企画で、鳥取出身者として故郷をアピールだ。



バレーボール女子日本代表の山田二千華(NECレッドロケッツ川崎)はスラリとしたスタイルからノーバウンド投球。元ソフトボール部というガンバレルーヤ・まひるも快速球で球場を沸かせた。



映画「スター・ウォーズ」シリーズの日本語吹き替え版でオビ＝ワン・ケノービ役を務める声優の森川智之は、5月4日の「スター・ウォーズの日」に合わせてジェダイ風の姿で登板。キャラクター界からは、マリオや(クレヨン)しんちゃんも大役を担った。



14歳のミクチャライバー・船戸美羽(MIU)や女優の蒔田彩珠、俳優の岡宮来夢、ハナコ・岡部大、カカロニ・栗谷らも各球場で華を添えた。



（よろず～ニュース編集部）